Options+ 1.46 supporte les claviers de salon Logitech K400, K400 Plus, K600 TV et K830.







Les dernières versions du logiciel Options+ se sont plutôt concentrées sur le support de nouvelles fonctionnalités comme les Smart Actions et de nouveaux produits récemment lancés par la marque comme la souris MX Anywhere 3S, le clavier MX Keys S ou encore le pack clavier/souris MK370.







Pour autant, Logitech continue avec régularité d'ajouter la compatibilité avec d'anciens produits jusqu'à présent cantonnés au logiciel Options original. Cela se vérifie d'ailleurs encore avec la version 1.46 d'Options+ qui vient de voir le jour en ce début du mois de juillet et qui supporte en effet plusieurs claviers compacts sans fil Logitech équipés d'un pavé tactile qui sont particulièrement utiles en usage multimédia dans le salon devant une TV.



Cela comprend par exemple le clavier K400 lancé en 2011 mais aussi son édition optimisée K400 Plus sortie en 2015. Options+ 1.46 supporte par ailleurs le clavier K600 TV doté de touches et d'un pavé tactile circulaires ainsi que d'une croix directionnelle de navigation. Autre très bonne nouvelle, Options+ 1.46 est compatible avec le célèbre clavier rétroéclairé K830 ce qui devrait ravir les nombreux utilisateurs l'ayant acheté depuis son lancement en 2014 !



Nouveaux claviers supportés par Options+ 1.46



- Illuminated Living-Room Keyboard K830,

- K400 Professional Wireless Touch Keyboard,

- K600 TV Keyboard,

- Wireless Touch Keyboard K400 Plus.



Par ailleurs, Options+ 1.46 apporte quelques autres nouveautés comme une fonction de verrouillage de la souris et le déplacement de la fonction de diagnostic des problèmes de connexion Bluetooth sur la page des paramètres. Logitech annonce également que les macros Smart Actions sont désormais sauvegardées dans le cloud Logitech durant la sauvegarde automatique ou manuelle d'un périphérique. Lors de la réinstallation d'Options+, une option propose alors de restaurer les Smart Actions. Cela permettra de créer plus volontiers ces actions sans devoir tout refaire en cas de changement de PC ou de réinstallation !



Téléchargement



- Application Logitech Options+ 1.46.425296 pour Windows 10/11 : Cliquez ICI.



