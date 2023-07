AOC nous propose un nouvel écran PC : Le AGON PRO AG276QZD.



Le moniteur de jeu AGON PRO AG276QZD est un écran OLED QHD de 27 pouces équipé d'une multitude d'innovations de pointe pour une expérience de jeu inégalée. La technologie OLED associée aux technologies HDR10 et G-Sync Compatible offre une qualité d'image impeccable avec une luminosité et des couleurs supérieures, tandis qu'un taux de rafraîchissement ultrarapide de 240 Hz, une faible latence d'entrée et un temps de réponse inégalé de seulement 0,03 ms GTG garantissent des expériences fluides, nettes et vraiment immersives. Ce moniteur révolutionnaire offre toutes ces fonctionnalités dans un design élégant qui comprend une base optimisée pour l'eSport, adaptable aux préférences de jeu pour des performances et une personnalisation accrues. Une gestion des câbles intégrée et un éclairage RGB LightFX personnalisable pour assortir les autres accessoires AGON d'AOC complètent l'apparence du AG276QZD. Red Dot Winner 2023



















OLED pour un gameplay ultra-rapide et parfait



Poussez votre expérience de jeu à un tout autre niveau avec la technologie OLED ! L'OLED offre une netteté, un contraste et une profondeur des couleurs supérieurs, ce qui se traduit par une qualité d'image impeccable. Cela se traduit par une expérience de jeu avec une latence d'entrée ultra faible, rendant votre expérience de jeu inégalée, fluide et encore plus immersive que jamais. Le package complet, pour des moments inoubliables.



240Hz Fréquence de rafraîchissement



Les 240Hz libèrent complètement les GPU haut de gamme, en apportant une fluidité sans précédent aux images sur votre écran. Chaque détail étant mis en évidence de façon précise et chaque mouvement étant affiché aussi clairement que du cristal, il ne vous reste plus qu'à réagir dans l'action et à améliorer votre jeu.



0.03ms temps de réponse GTG - Gris à gris



GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement.



Vivez le jeu à son meilleur avec HDR10



HDR10 est là pour améliorer encore davantage la qualité d'image, en améliorant la synchronisation de votre GPU ou de votre console avec le moniteur. Cela crée une expérience de jeu plus réaliste, immersive et fluide : Vous aurez l'impression de vous plonger dans le jeu, image par image.



G-Sync Compatible



Profitez de qualité d'image parfaite en synchronisant les nouvelles générations de cartes graphiques NVIDIA* avec ce moniteur FreeSync. *Consultez le site NVIDIA pour obtenir la liste complète des cartes graphiques qui fonctionnent avec les moniteurs FreeSync.



Faible latence d'entrée



Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.



Résolution QHD



Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.



AOC G-menu



AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.



Distraction réduite au minimum pour la bataille finale



Développez votre vision grâce aux différents paramètres de l'écran. Les bords fins et sans contour minimisent toute distraction pour la bataille finale.



Support d'écran e-sport



Notre nouveau support. Conçu en collaboration avec des professionnels de l'eSport, il vous permet de maximiser l'espace libre pour tous vos périphériques. La base de l'écran est conçue pour réduire l'encombrement de votre écran sur votre bureau et vous permet même de poser votre clavier dessus. Le support comprend une gestion des câbles pour maintenir votre bureau propre. Peu importe le genre dans lequel vous compétitionnez, nous voulons que vous vous sentiez comme un professionnel.



Light FX



Immersion maximale : nos moniteurs AOC sont équipés d’un éclairage spécial à l’arrière de l’appareil, qui illumine votre configuration de jeu en différentes couleurs. Choisissez votre couleur préférée, synchronisez-la avec vos autres appareils AOC et testez les différents types de rayonnement.



Garantie de trois ans OLED



Garantie incluse : garantie de 3 ans (incluant une couverture pour les brûlures d'écran OLED*) Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la page d'informations sur la garantie. La garantie contre les brûlures d'écran OLED* est couverte uniquement lorsque la maintenance de l'écran est effectuée conformément aux instructions disponibles ici.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 10 juillet 2023. Le prix sera de : 999.90 euros.



AOC