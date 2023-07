Jonsbo lance les boitiers C6 et N2.



Jonsbo présente ses deux derniers boîtiers NAS à petit facteur de forme, le Jonsbo C6 Mesh Micro-ATX et le Jonsbo N2 Mini ITX. Offrant des solutions à la fois pour les jeux et le stockage NAS, ces derniers ajouts offrent des boîtiers élégants et pratiques tout en conservant un faible encombrement. Les boîtiers Jonsbo C6 et Jonsbo N2 sont désormais disponibles en pré-commande sur Overclockers UK.







Jonsbo C6







Le Jonsbo C6 est un boîtier Micro-ATX qui comporte des panneaux en mailles fines sur les quatre côtés du châssis afin d'assurer une bonne circulation de l'air. De plus, la base du C6 a un design ouvert qui est combiné avec un filtre à poussière pour permettre une bonne ventilation tout en gardant la poussière à l'extérieur.



Pour le refroidissement, le Jonsbo C6 prend en charge jusqu'à trois ventilateurs - 1 ventilateur de 120/140 mm en haut et en bas du châssis et la possibilité d'installer un ventilateur de 120 mm à l'avant du boîtier. Pour refroidir le CPU, le boîtier offre suffisamment d'espace pour un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 75 mm.



Intérieur



Le Jonsbo C6 offre deux configurations en fonction de la taille de la carte mère utilisée. Capable de prendre en charge une carte Mini-ITX ou M-ATX, le Jonsbo C6 peut offrir un dégagement pour le GPU allant jusqu'à 255 mm et prendre en charge les alimentations ATX jusqu'à 185 mm de long. Si l'on utilise une carte mère Mini ITX de 170 mm x 170 mm, l'espace libre pour le GPU est de 255 mm. En cas d'utilisation d'une carte mère Micro-ATX jusqu'à 245x245mm, si le premier slot PCIe est utilisé, il y a toujours un espace libre de 255mm, mais si le second slot est utilisé, il y a un espace libre de 200mm avec une épaisseur maximale de 48mm. Au total, le Jonsbo C6 offre quatre emplacements d'extension sur le panneau arrière. Pour le stockage, le Jonsbo C6 peut prendre en charge 1 disque dur de 3,5" ou 2 disques SSD de 2,5" montés sur le panneau avant, ou l'espace peut être utilisé pour un ventilateur de 120 mm.



Extérieur



Avec un châssis en acier, le Jonsbo C6 a été conçu avec des panneaux amovibles qui ne nécessitent aucun outil. Le panneau arrière comporte un petit loquet qui permet de libérer le panneau supérieur. Une fois retiré, les panneaux avant et latéraux peuvent être enlevés facilement pour faciliter l'installation.



Le panneau E/S se trouve au bas du panneau avant et comprend un bouton d'alimentation, USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 Type-C, et une prise casque/microphone. Le Jonsbo C6 mesure 202 mm x 266 mm x 295,2 mm (L x P x H) et est disponible en noir ou en blanc.



Jonsbo N2







Le boîtier Jonsbo N2 Mini ITX est également lancé. Conçu pour servir de châssis de serveur NAS, le Jonsbo N2 dispose d'une chambre dédiée avec cinq baies pour accueillir des disques durs de 3,5 pouces. Il s'accompagne d'une plaque arrière de qualité serveur dotée d'une technologie d'échange à chaud, ce qui permet d'installer et de remplacer facilement les disques durs en cas de besoin. Chaque connecteur est doté d'un placage en or 10um pour une meilleure longévité et des condensateurs longue durée garantissent une alimentation stable. En plus d'offrir une grande capacité, le compartiment de la carte mère contient un plateau SSD de 2,5 pouces qui permet un stockage à grande vitesse.



Refroidissement



Pour le refroidissement, le Jonsbo N2 est livré avec un ventilateur mince de 120 mm préinstallé sur le panneau arrière, derrière la plaque arrière de stockage. Le ventilateur arrière fournit une pression statique et un flux d'air importants tout en restant très silencieux. De plus, le panneau avant comporte une grille d'aération en maille pour une meilleure circulation de l'air et il y a de l'espace pour un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 65 mm.



Intérieur



Le Jonsbo N2 offre également la possibilité d'être utilisé comme home cinéma ou comme PC de jeu léger grâce à la prise en charge des cartes Mini-ITX standard. Les cartes jusqu'à 170mm x 170mm peuvent être supportées et grâce à un slot d'extension PCI à mi-hauteur, les GPU low-profile jusqu'à 197mm de long, comme l'ASRock Intel Arc A380 Low Profile 6GB récemment lancé, peuvent être supportés. Le slot d'extension peut également être utilisé pour des cartes d'acquisition ou d'autres périphériques PCI. Le N2 offre également un espace pour une alimentation SFX afin d'alimenter ces composants.



Extérieur



Le Jonsbo N2 est un boîtier PC cubique qui offre un volume total de 11 litres et mesure 222,5 mm x 222,5 mm x 224 mm (L x P x H). Le châssis est fabriqué en aluminium et comporte des panneaux amovibles pour faciliter l'accès. La base est équipée de pieds antidérapants pour permettre une circulation naturelle de l'air sous le châssis. L'E/S avant comprend 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x USB 3.0 et 1x prise casque/micro.

Le Jonsbo N2 est disponible en noir ou en blanc.



Disponibilité et Prix



Les Jonsbo C6 et Jonsbo N2 sont désormais disponibles en pré-commande sur Overclockers UK pour respectivement 59.90 euros et 163.90 euros.



