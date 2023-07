ASUS annonce les alimentations Prime 750W Gold et 850W Gold.



ASUS annonce aujourd'hui les alimentations Prime 750 W Gold et 850 W Gold, conçues pour offrir aux utilisateurs de PC grand public la fiabilité et la qualité de fabrication sans se ruiner. Les 750 W et 850 W Gold sont les premières alimentations à rejoindre la famille Prime, apportant le standard ATX 3.0, des câbles entièrement modulaires et une garantie de huit ans. Qu'il s'agisse du boîtier Prime AP201 MicroATX ou de cartes mères comme la Prime Z790-A WiFi, la série Prime est synonyme de design élégant et discret qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement.















Fonctionnalités adaptées aux configurations



Les alimentations ASUS Prime Gold Séries sont dotées de toutes les caractéristiques que les constructeurs de PC attendent d'une alimentation de haute qualité. Les deux modèles sont complètement modulaires, ce qui permet aux utilisateurs de réduire l'encombrement en n'utilisant que les câbles dont ils ont besoin. En tant qu'alimentations compatibles ATX 3.0, les unités ASUS Prime Gold Séries sont également entièrement compatibles avec les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40, grâce à leur câble 12VHPWR 16 broches natif.



Les ventilateurs à double roulement à billes garantissent le refroidissement de tous les composants de l'alimentation, avec une durabilité accrue grâce à la réduction des frottements. Les blocs d'alimentation ASUS Prime Gold Series présentent un design élégant, inspiré de l'espace. Avec un côté noir et l'autre blanc, ces alimentations s'intègrent parfaitement dans une grande variété de constructions et de boîtiers. Ce design de l'ère spatiale s'accorde parfaitement non seulement avec les cartes mères et boîtiers Prime existants, mais aussi avec la série de cartes graphiques Dual, telles que les ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC et Dual GeForce RTX 4070 White OC.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP