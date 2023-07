AMD nous propose les RADEON SOFTWARE Adrenalin Edition : 23.7.1 WHQL.



AMD a publié jeudi en fin de journée les pilotes Adrenalin 23.7.1 WHQL. Bien qu'ils ne soient pas optimisés pour de nouveaux jeux depuis les précédents pilotes 23.5.2, ils ajoutent plusieurs nouvelles extensions de l'API Vulkan et corrigent quelques problèmes. En particulier, ils introduisent le décodage vidéo accéléré basé sur Vulkan pour les formats H.264 et H.265, parmi 8 autres extensions couvrant les troncs Khronos et Valve. Les pilotes prétendent également améliorer la consommation d'énergie en mode veille et en mode multi-moniteur des GPU de la série RX 7000.







Parmi les problèmes corrigés avec Adrenalin 23.7.1 WHQL figurent des performances VR sous-optimales ou des bégaiements remarqués avec les GPU de la série RX 7000, ainsi qu'un plantage d'application pour DaVinci Resolve Studio avec la lecture vidéo AV1. Les pilotes améliorent la consommation d'énergie en mode veille et multi-moniteur pour les GPU de la série RX 7000 sur certains écrans 4K@144 Hz et certaines configurations multi-moniteurs. Les corruptions d'affichage constatées avec WWE 2K23 et Nioh 2 ont été corrigées.



Points forts



Prise en charge d'extensions Vulkan supplémentaires :



- VK_KHR_cooperative_matrix pour la série Radeon RX 7000,

- VK_KHR_ray_tracing_position_fetch pour les Radeon RX 6000 et les séries plus récentes,

- VK_KHR_video_decode_h264,

- VK_KHR_video_decode_h265,

- VK_KHR_video_decode_queue,

- VK_KHR_video_queue,

- VK_EXT_device_address_binding_report,

- VK_VALVE_mutable_descriptor_type,

- VK_EXT_mutable_descriptor_type,

- VK_EXT_dynamic_rendering_unused_attachments.



Problèmes corrigés



- Certains jeux ou applications de réalité virtuelle peuvent présenter des performances sous-optimales ou des bégaiements occasionnels sur les GPU de la série Radeon RX 7000.

- Un plantage de l'application ou un délai d'attente du pilote peut être observé lors de la lecture de contenu vidéo AV1 à l'aide de DaVinci Resolve Studio.

- Amélioration de la consommation d'énergie au repos lors de l'utilisation de certains écrans FreeSync 4K@144 Hz ou de configurations d'affichage multimoniteur (telles que 4K@144HZ ou 4K@120 Hz + écran 1440p@60 Hz) sur les GPU de la série Radeon RX 7000.

- Une corruption intermittente peut être observée en jouant à WWE 2K23 sur certains produits graphiques AMD, tels que le Radeon RX 7900 XTX.

- Une corruption intermittente peut être observée après avoir changé de fenêtre en jouant à Nioh 2 sur certains produits graphiques AMD, tels que la Radeon RX 6800 XT.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP