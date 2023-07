Kolink lance le boîtier Inspire K2 Plus ARGB.



Kolink lance le boîtier Inspire K2 Plus Micro-ATX, qui vient s'ajouter au boîtier Inspire K2 préféré des fans. Kolink lance également des kits d'extension de câbles tressés Core Standard. Le Kolink Inspire K2 Plus a été reconfiguré pour mieux supporter les composants les plus récents. Maintenant avec un design de châssis amélioré pour offrir un support pour le refroidissement à l'eau et un carter de PSU dédié, Kolink continue à répondre aux exigences du matériel le plus récent.







Refroidissement



Le Kolink Inspire K2 Plus a été réimaginé pour permettre le refroidissement par eau et par air. Le boîtier peut supporter un total de deux radiateurs ou cinq ventilateurs, avec un ventilateur ARGB de 120 mm préinstallé à l'arrière du boîtier. Ce ventilateur peut également être remplacé par un radiateur de 120 mm. En outre, le panneau avant peut supporter deux ventilateurs de 120 mm ou 140 mm ou un radiateur d'une longueur maximale de 280 mm. Le panneau supérieur peut supporter 2 ventilateurs de 120mm et il y a suffisamment d'espace pour un refroidisseur de CPU jusqu'à 160mm de haut. Les panneaux sont également dotés d'une ventilation intégrée pour favoriser le flux d'air naturel et de filtres à poussière amovibles qui peuvent être retirés et nettoyés si nécessaire.







Matériel



Le Kolink Inspire K2 Plus permet d'accueillir une carte mère mATX ou Mini-ITX avec quatre emplacements d'extension à l'arrière du boîtier. Cette conception améliorée permet de prendre en charge la plupart des équipements les plus récents, avec un espace pour un GPU d'une longueur maximale de 300 mm. Le bloc d'alimentation dispose désormais d'un carter dédié à l'intérieur du boîtier et offre de l'espace pour un bloc d'alimentation PS2 ATX standard jusqu'à 165 mm. En termes de stockage, le Kolink Inspire K2 Plus peut supporter 2 disques durs de 3,5" ou des disques SSD de 2,5" dans la cage à disques. En outre, la plaque arrière de la carte mère dispose de deux supports pour les disques durs de 2,5".



Le Kolink K2 Plus dispose également d'un espace dédié à la gestion des câbles derrière le plateau de la carte mère avec des œillets pour faire passer les câbles.



Extérieur



Pour l'extérieur de l'Inspire K2 Plus, Kolink a opté pour une bande ARGB sur le panneau avant afin de compléter le ventilateur ARGB préinstallé. Le châssis est en acier avec un panneau latéral en verre trempé pour montrer l'intérieur. Les entrées/sorties situées sur le panneau supérieur du boîtier comprennent 1 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 1 x entrée/sortie audio. Le boîtier est disponible en noir et mesure 350 x 200 x 390 mm (L x L x H).



Kit d'extension de câble tressé Kolink Core Standard







Le Kolink Core Standard Braided Cable Extension Kit est également lancé. Ce kit propose quatre câbles flexibles avec trois peignes par câble pour couvrir les besoins en câbles de base. Le kit comprend 1x 20+4 Pin (300mm), 1x 4+4 Pin (300mm), et 2x 6+2 Pin (350mm).



Chaque câble est composé d'un fil de cuivre 18AWG et d'une tresse en plastique PET (polyéthylène téréphtalate) pour offrir une grande durabilité et de bonnes performances, et est 100 % thermorétractable.



Les kits sont disponibles en cinq couleurs vibrantes avec des accents noirs ou blancs :



- Noir de jais,

- Blanc brillant,

- Noir de jais/blanc brillant,

- Noir de jais/ Rouge de course,

- Noir de jais/ Gris Gunmetal.



Disponibilité et Prix



Le châssis Kolink Inspire Series K2 Plus est maintenant disponible chez Overclockers UK au prix de 49.90 euros. Les kits d'extension de câble tressé Kolink Core Standard sont disponibles en pré-commande au prix de 23.50 euros pour toutes les couleurs.



