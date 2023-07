ADATA lance le SSD LEGEND 970 PCIe Gen 5.



Alors que les processeurs et les chipsets entrent dans une nouvelle génération, de nombreux fabricants de cartes mères ont lancé des cartes mères de dernière génération qui ont permis au marché grand public d'adopter une nouvelle génération de disques durs solides (SSD) PCIe 5.0. ADATA Technology Co., Ltd, la plus grande marque de mémoire au monde, a lancé aujourd'hui son SSD LEGEND 970. Le LEGEND 970 peut atteindre des vitesses de lecture/écriture séquentielles maximales de 10 000/10 000 Mo par seconde. Sa caractéristique la plus unique est un dissipateur thermique en alliage d'aluminium à double couche avec microventilateur intégré et cristallisation de surface qui forme un système actif de refroidissement par air breveté. La cristallisation de surface améliore la conductivité thermique, réduisant ainsi les températures de 10 % par rapport aux dissipateurs sans ventilateur, afin de maintenir des performances stables lors d'un fonctionnement prolongé à grande vitesse. La R&D, la conception et le mécanisme de refroidissement supérieur de la LEGEND 970 constitueront la référence d'une nouvelle génération de produits de stockage et devraient devenir la solution de stockage PCIe Gen 5 la plus influente sur le marché grand public.







ADATA ouvre une nouvelle ère avec sa solution brevetée de dissipation de la chaleur ! D'après le consensus du marché, il est désormais communément admis qu'un refroidissement actif est nécessaire pour dissiper la chaleur pendant la transmission de données PCIe 5.0 à grande vitesse, afin de garantir que les températures élevées n'affectent pas la lecture et l'écriture et ne ralentissent pas le système. La LEGEND 970 adopte un dissipateur thermique en aluminium extrudé à double couche, doté de conduits d'air denses pour dévier l'air chaud et l'air froid. Lorsque la chaleur est conduite vers le haut, la rotation du micro ventilateur intégré fait circuler la confluence de l'air chaud et de l'air froid et expulse rapidement la chaleur des deux extrémités des ailettes en aluminium extrudé. Parallèlement, la LEGEND 970 augmente la dissipation de la chaleur grâce à l'ajout d'une "cristallisation de surface" sur la surface du dissipateur thermique en aluminium, augmentant ainsi la surface de contact avec l'air et maximisant l'efficacité de la dissipation de la chaleur de son système de refroidissement par air. Cette conception unique de "dissipation thermique active" permet de réduire les températures de 10 % par rapport aux dissipateurs sans ventilateur. Plus important encore, il peut résister à des tests de stress à haute température et maintenir des performances stables même après un fonctionnement à grande vitesse sur le long terme.







Performances ultra-rapides soutenues



La LEGEND 970 adopte une interface de transmission PCIe Gen 5 x4, est conforme à la norme NVMe 2.0 et offre d'excellentes performances en lecture/écriture de 10 000/10 000 Mo par seconde, soit le double de la vitesse des disques SSD PCIe Gen 4 standard et 6 fois plus rapide que les disques SSD Gen 3. Il est également rétrocompatible avec les plateformes PCIe 4.0 et 3.0. Le LEGEND 970 est équipé d'un algorithme de cache SLC et d'un tampon de cache DRAM qui présentent des avantages uniques pour le chargement du système et la mise en cache des données. Il offre également des vitesses de lecture/écriture aléatoires de 1 400 000/1 400 000 IOPS, ce qui améliore l'efficacité des processus multitâches. La LEGEND 970 est compatible avec les dernières plates-formes Intel et AMD et son dissipateur thermique breveté garantit un fonctionnement stable et performant à long terme, quelle que soit la complexité de la production, qu'il s'agisse d'animation 3D, de développement de jeux ou de visualisation virtuelle.



Les meilleurs composants



La mémoire flash 3D à 232 couches rigoureusement sélectionnée permet à la LEGEND 970 d'être proposée dans de grandes capacités allant jusqu'à 2 000 Go, et diverses technologies de protection et de correction des données sont utilisées pour augmenter considérablement le nombre total d'octets écrits (TBW) et la durabilité afin de répondre à diverses exigences de charge élevée. En outre, le LEGEND 970 est doté d'un mécanisme de correction des erreurs LDPC (Low Density Parity Check Code) et d'une technologie de cryptage de haut niveau AES 256 bits pour garantir l'exactitude et la sécurité de la transmission des données, assurant ainsi la sécurité de la propriété intellectuelle. La boîte à outils exclusive SSD Toolbox peut être téléchargée gratuitement pour obtenir l'état du disque dur en temps réel. Le LEGEND 970 bénéficie d'une garantie mondiale limitée de 5 ans. Pour de plus amples informations sur le produit, veuillez consulter le site officiel d'ADATA à l'adresse suivante : https://www.adata.com/us/.



