ALPHACOOL nous propose un nouveau produit : L'Alphacool ES Orbiter Filling Station.



L'ES Orbiter Filling Station d'Alphacool permet un remplissage simple et efficace des systèmes de refroidissement à eau. À l'aide de deux pompes puissantes, le système à remplir est rapidement purgé. Un filtre haute performance assure le nettoyage du liquide de refroidissement, ce qui fait que l'ES Filling Station est également idéale pour nettoyer les circuits de refroidissement.



















Une purge et une filtration efficaces



Les deux pompes intégrées dans l'ES Filling Station garantissent non seulement la redondance, mais permettent également une purge rapide et fiable du système à remplir. Le filtre fin installé garantit qu'aucune impureté ne pénètre dans le système de refroidissement. Grâce au filtre, la Filling Station convient également parfaitement au nettoyage des circuits de refroidissement existants.



Une manipulation simple



Le remplissage de l'Alphacool ES Filling Station s'effectue sans effort grâce au bouchon de remplissage G1 légèrement surélevé. La fenêtre de contrôle éclairée permet de surveiller facilement le niveau de remplissage à tout moment, même dans un environnement mal éclairé. Le réservoir de compensation intégré a une capacité d'environ 4500 ml. La Filling Station dispose en outre d'une trappe de maintenance permettant d'effectuer des travaux tels que le remplacement du filtre.



Remarque sur l'utilisation



Veuillez l'utiliser uniquement en combinaison avec des liquides de refroidissement à eau clairs et transparents. Les particules et les additifs contenus dans les liquides Pastell peuvent obstruer et endommager durablement les produits de refroidissement à eau tels que les radiateurs, les pompes, les radiateurs et les tuyaux. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est disponible sur le site d'ALPHACOOL. Le prix est de : 399.98 euros.



