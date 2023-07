La série Z790 "X" de Gigabyte comprendra des cartes mères rénovées, conçues pour les processeurs Intel de la 14e génération.

La série Z790 "X" de Gigabyte comprendra des cartes mères rénovées, conçues pour les processeurs Intel de la 14ᵉ génération.



Gigabyte s'apprête à lancer plusieurs cartes mères Z970 "X" révisées pour les prochains CPU Raptor Lake Refresh de la 14e génération d'Intel, selon un récent listage ECC.







Un listage ECC révèle que plusieurs cartes mères Gigabyte vont être mises à jour, de nouvelles variantes devraient également être lancées



Gigabyte avait déjà publié une mise à jour du BIOS pour les cartes mères des séries 600 et 700, qui offrait un support pour les processeurs de bureau de la prochaine génération d'Intel sur le socket LGA 1700/1800. Le dernier listage a révélé que plusieurs modèles de cartes mères Z790 recevront les saveurs "X", offrant des VRM améliorés, IO, et plus encore.







Les deux premiers modèles de la série Z790 "X" de Gigabyte ont été vus au Computex 2023, comme le détaille notre couverture exclusive. Les nouveaux Z790 AORUS XTREME X & Master X présenteront plusieurs améliorations, notamment un nouvel écran LCD et des solutions de refroidissement et de dissipation thermique améliorées.







En outre, la carte mère comprendra également un mécanisme de verrouillage unique pour le bloc de dissipation thermique M.2 et le dissipateur thermique M.2 Gen5. En termes de spécifications, l'ajout de la prise en charge du Wi-Fi 7 et du réseau local 10 GbE constitue une mise à niveau significative, élevant ainsi les nouveaux modèles à un niveau bien plus élevé.



En ce qui concerne la nouvelle liste, nous avons les produits suivants qui peuvent être attendus dans les mois à venir :



- Z790 AORUS XTREME X,

- Z790 AORUS MASTER X,

- Z790 AORUS TACHYON X,

- Z790 AORUS PRO X,

- Z790 AORUS ELITE X WIFI 7,

- Z790 AORUS Elite X AX,

- B760M AORUS Elite X AX,

- B760M YT PIONEER WIFI.



Gigabyte devrait également sortir de nouvelles variantes du B760M. Cependant, les détails concernant les changements dans ces modèles ne sont pas spécifiques. Il est intéressant de noter qu'une variante "YT PIONEER" est prévue pour les créateurs de contenu et les adeptes de YouTube. Reste à savoir quelles fonctionnalités ces séries de cartes mères incluront pour les passionnés de YT.







Outre Intel, les cartes mères AMD bénéficieront également de versions améliorées avec les chipsets X670 et B650 :



- X670 Gaming X AX V2,

- X670 AORUS ELITE AX,

- X670 AORUS ELITE AX V2,

- B650 AORUS ELITE AX V2,

- B650M AORUS ELITE AX ARCTIC,

- B650M A ELITE AC ARC.



En outre, le listing ECC a également révélé une variante "Artic" en cours de développement, ce qui suggère que Gigabyte pourrait sortir un nouveau modèle plus "blanc" par rapport au design traditionnel "AERO" qui utilise un schéma de couleurs argenté et blanc. La date de lancement et le prix des cartes mères mentionnées n'ont pas encore été révélés, mais le listing ECC suggère que Gigabyte lancera les nouvelles variantes assez rapidement.



