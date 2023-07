ASRock ajoute une carte graphique Intel Arc A380 Low Profile de 6 Go.



ASRock ajoute discrètement la nouvelle carte graphique Intel Arc A380 Low Profile 6GB qui présente un design low-profile compatible avec les HTPC, les SFFPC et certains PC compacts pré-construits. Avec la carte ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6GB OC sortie l'année dernière, ASRock propose désormais deux solutions de cartes graphiques compactes avec le GPU Intel Arc A380.







La carte ASRock Intel Arc A380 Low Profile 6GB ne mesure que 169 mm de long et 69 mm de large et est équipée d'un support à profil bas. Contrairement au modèle Challenger ITX, le modèle Low-Profile ne dispose que de deux ports de sortie vidéo - un HDMI 2.0 et un DisplayPort 2.0 avec DSC. La carte graphique est équipée de deux ventilateurs qui prennent en charge le refroidissement silencieux 0dB, dans lequel le ventilateur s'arrête de tourner lorsque les températures sont basses.







Caractéristiques principales



- Conception à profil bas - la carte graphique de 169 x 69 mm peut s'adapter à n'importe quel facteur de forme mince ou petit.

- Conception à double ventilateur - deux ventilateurs pour les charges de travail élevées

- Refroidissement silencieux 0dB - le ventilateur tourne lorsque la température est élevée pour un refroidissement optimal, et s'arrête lorsque la température est basse pour un silence total.

- Carte graphique Super Alloy - Combinaison de la solution d'étage de puissance Dr. MOS, de selfs d'alimentation 100A de première qualité, d'un circuit imprimé en tissu de verre haute densité et d'une finition noire mate du circuit imprimé.

- Support de la résolution 8K - supporte la nouvelle génération de sortie vidéo 8K pour une expérience visuelle ultime.



ASRock n'a pas révélé de prix à l'heure où nous écrivons ces lignes. ASRock précise que ce modèle pourrait ne pas être commercialisé dans le monde entier et qu'il ne sera lancé que dans certaines régions.



Pour en savoir plus sur la carte ASRock Intel Arc A380 Low Profile 6GB, rendez-vous sur le site d'ASRock.



VORTEZ