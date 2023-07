FSP annonce la disponibilité des alimentations HYDRO PTM X PRO ATX3.0 Gen 5 Series.



FSP Group, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'alimentation, a le plaisir d'annoncer la disponibilité des très attendues alimentations HYDRO PTM X PRO ATX3.0 & Gen 5. Conçues spécifiquement pour les joueurs et les créateurs de contenu à la recherche de performances et d'une durabilité supérieures, ces alimentations sont désormais disponibles en 850 W, 1000 W et 1200 W.







Les alimentations HYDRO PTM X PRO ATX3.0 & Gen 5 sont certifiées 80 Plus Platinum, offrant une efficacité et une puissance exceptionnelles. Grâce à leur conception entièrement modulaire, les utilisateurs peuvent facilement personnaliser leur configuration d'alimentation. Ces alimentations délivrent jusqu'à 1200 W, ce qui est suffisant pour les PC les plus exigeants. En outre, elles sont dotées de l'innovant commutateur ECO semi-sans ventilateur de FSP, offrant aux utilisateurs une expérience silencieuse et agréable.



Avec une densité de puissance de seulement 130 mm de long, ce qui est relativement plus court que la norme industrielle, ces alimentations sont idéales pour les PC compacts ou les environnements où l'espace est restreint, sans compromettre les performances.



Pour garantir une qualité et des performances de premier ordre, les alimentations HYDRO PTM X PRO ATX3.0 et Gen 5 sont équipées de condensateurs japonais de première qualité. Ces condensateurs, y compris les condensateurs en vrac conçus pour résister à 450 V et 105°C, réduisent le risque de fuite du condensateur et garantissent des performances exceptionnelles. En outre, l'inclusion d'un module DC-DC de 3,3 V et 5 V améliore la fiabilité et la compatibilité avec un faible bruit d'ondulation, minimisant les interférences avec les composants du système et prolongeant la durée de vie du matériel.



Avec une stabilité inégalée, des performances exceptionnelles et une durabilité à vie, ces alimentations sont des choix parfaits pour les utilisateurs qui cherchent à construire leur PC haute performance.



Pour plus d'informations sur les alimentations HYDRO PTM X PRO ATX 3.0 & Gen 5, veuillez visiter le site officiel de FSP Group.



TECHPOWERUP