Les nouvelles fonctions du Logitech G HUB proposées à un nombre limité d'utilisateurs.

Comme d'habitude, cette mise à jour ajoute le support de nouveaux matériels et en l'occurrence, de deux nouveaux coloris pour la souris sans fil G502 LIGHTSPEED : lilas (Lilac) et rose (Pink).



Plusieurs nouveaux profils ont également été ajoutés pour les jeux ci-dessous :



- Company of Heroes 3,

- Dead Island 2,

- Divine Knockout (DKO),

- Kerbal Space Program 2,

- Star Wars Jedi : Survivor,

- The Last of Us Part I.



Mais, ce qui a le plus attiré notre attention dans le changelog de cette version 2023.5 concerne un nouveau plan incrémental de distribution des mises à jour du G HUB. Logitech annonce en effet qu'à l'avenir certaines mises à jour du G HUB qui contiendront de nouvelles fonctionnalités seront déployées automatiquement dans un premier temps uniquement auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs. Et ce n'est qu'une fois la stabilité validée que la mise à jour sera proposée à tout le monde.



Ce déploiement par paliers s'apparente donc à une sorte de beta test qui permettra à Logitech de tester la stabilité des nouvelles fonctionnalités du G HUB sur un parc élargi de machines par rapport aux tests faits en interne mais sans pour autant impacter la majorité des utilisateurs en cas de défaut logiciel majeur. Cela nous fait d'ailleurs penser dans un autre domaine à Samsung qui procède souvent de cette manière pour les nouveaux firmwares de SSD.



Logitech ne précise toutefois pas quel sera le délai moyen entre ces deux phases de déploiement ni quels utilisateurs seront concernés. S'agira-t-il d'un choix aléatoire sur des configurations cibles ou bien les utilisateurs devront-ils s'inscrire avec une case à cocher dans l'interface du G HUB à ces vagues de mises à jour anticipées et en définitive pourront-ils refuser de donner leur consentement à ce type de mises à jour expérimentales ? Mystère pour le moment. On ne sait pas non plus s'il y aura un mécanisme pour forcer l'installation d'une mise à jour anticipée si quelqu'un souhaite absolument tester une nouvelle fonctionnalité développée par Logitech ni si le fichier d'installation manuelle (lghub_installer.exe) sera aussi actualisé pour ces mises à jour et proposé au téléchargement avec un avertissement préalable par exemple. A voir dans les semaines et mois à venir comment tout cela s'organisera donc.



Téléchargement



- Application Logitech G HUB 2023.5.418755 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



