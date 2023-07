Windows 11 détruit toujours la vitesse des SSD sur certains PC et aucun correctif n'est en vue.



Si vous utilisez Windows 11, comment se porte votre disque dur SSD ? Depuis le mois de mars de cette année, les utilisateurs se plaignent d'une réduction drastique des performances d'écriture sur les disques durs à semi-conducteurs en raison des mises à jour de Windows, et le problème n'a cessé de s'aggraver. Si vous avez l'impression que votre système ralentit au fil du temps cette année, c'est peut-être la raison.







Non, il ne s'agit pas des mêmes problèmes de vitesse de stockage que ceux observés en 2021, ni du bogue de vitesse de transfert réseau apparu en début d'année. Ce problème ne semble pas non plus être le même que celui auquel Microsoft s'est attaqué l'année dernière. Il s'agit d'un problème différent et plus pernicieux qui semble plus difficile à cerner, car personne n'a été en mesure de fournir une explication concrète ou une véritable solution.







Ce qui se passe en réalité, c'est que les vitesses d'écriture des disques SSD sont sérieusement entravées pour certains utilisateurs. Il n'est pas clair s'il existe un facteur commun entre les utilisateurs au-delà de l'utilisation de Windows 11 avec les dernières mises à jour, en particulier la mise à jour "Moment 2", et cela ne semble pas affecter tous les utilisateurs. Cependant, pour certains utilisateurs, le problème est extrêmement grave. Un utilisateur indique que la vitesse de ses disques SSD NVMe est tombée à 1/7e de la vitesse qu'elle avait avant le patch.



De nombreux autres utilisateurs sur Reddit et le Microsoft Feedback Hub ont indiqué que le problème de vitesse de stockage, quel qu'il soit, a affecté les temps de chargement des jeux, les temps de lancement des applications, la vitesse de démarrage de Windows et même la stabilité du framerate des jeux. Il est frustrant de constater que ce problème est intermittent, ce qui le rend plus difficile à résoudre.







Vous pouvez bien sûr contourner le problème en désinstallant les mises à jour remontant jusqu'à la KB5023778 du mois de mars, mais l'exécution d'une version aussi ancienne du correctif pourrait entraîner d'autres problèmes ou vous exposer à des failles de sécurité autrement fermées. WindowsLatest présente une liste complète des mises à jour (reproduite ci-dessus), et la plupart d'entre elles sont "obligatoires" car elles corrigent effectivement des problèmes de sécurité connus.



Si vous décidez de vous passer des mises à jour problématiques pour obtenir les meilleures performances, il est en fait assez difficile de s'assurer que ces correctifs ne reviendront pas lors d'une prochaine mise à jour, car Microsoft a vidé l'interface utilisateur de Windows Update de sa substance - car, après tout, pourquoi voudriez-vous éviter d'installer l'une des mises à jour toujours impeccables et merveilleusement utiles de Microsoft ?







À titre de mesure extrême, vous pouvez envisager de désactiver complètement les mises à jour automatiques de Windows (éventuellement à l'aide de Winaero Tweaker) et d'utiliser Portable Update pour prendre le contrôle de vos mises à jour manuellement, comme si vous étiez en 2001 et que vous utilisiez Windows XP. Il s'agit toutefois d'un processus fastidieux. Espérons que Microsoft se ressaisisse et corrige ce problème rapidement afin que les utilisateurs n'aient plus à se préoccuper de tout cela.



HOTHARDWARE