ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX atteint une fréquence GPU record de 3,94 GHz.



ASUS vient d'établir un nouveau record du monde avec sa nouvelle GeForce RTX 4090 ROG MATRIX qui a été overclockée à une fréquence de 3,94 GHz.







ASUS atteint le record mondial de fréquence GPU avec 3,94 GHz sur sa carte graphique phare GeForce RTX 4090 ROG MATRIX



Annoncée lors du Computex 2023, la GeForce RTX 4090 ROG MATRIX est le fleuron des GPU NVIDIA conçus par ASUS. La carte graphique est livrée avec un refroidisseur liquide AIO de nouvelle génération qui adopte l'application liquide TIM et est censée présenter l'horloge de boost GPU la plus élevée parmi toutes les cartes personnalisées RTX 4090 disponibles aujourd'hui.







Pour mettre en avant les prouesses techniques de sa GeForce RTX 4090 ROG MATRIX, ASUS a envoyé le GPU à l'overclocker américain SPLAVE, qui a poussé la puce jusqu'à ses limites dans le benchmark GPUPI v3.3 (32 Billion). La carte graphique était équipée d'un pot LN2 et cette solution de refroidissement exotique lui a permis d'afficher des fréquences incroyables avec quelques ajustements. A la fin de la course, la ROG MATRIX GeForce RTX 4090 d'ASUS a atteint une fréquence record de 3945 MHz, soit 3,94 GHz, à quelques MHz de la barre des 4 GHz.



Vous pouvez trouver la validation de Hwbot ici et une photo du résultat du test ci-dessous :







Cela bat le précédent record du monde de fréquence du GPU qui avait été atteint par la GeForce RTX 4090 iGame LAB edition de Colorful, également avec un refroidissement LN2. Ce design personnalisé a également fonctionné à une fréquence de 3930 MHz. La fréquence d'ASUS est juste +15 MHz plus élevée que celle obtenue par la Colorful iGame LAB edition. Il semble que la GeForce RTX 4090 s'approche de sa limite en termes de fréquence, mais nous espérons toujours qu'elle parviendra à franchir la barre des 4 GHz.







Si ce n'est pas le cas, nous devrons attendre la NVIDIA GeForce TX 4090 Ti qui sera équipée d'un silicium AD102 plus fin, ce qui permettra d'atteindre les 4 GHz. ASUS n'a pas encore lancé la carte, mais elle devrait être disponible dans les prochains mois à un prix très élevé puisqu'elle sera disponible en quantités limitées.



