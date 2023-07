Le CPU AMD Ryzen 5 7500F AM5 repéré : une puce à 6 cœurs sans iGPU.



Un mystérieux processeur AMD AM5 connu sous le nom de Ryzen 5 7500F a été repéré dans la base de données de référence de Puget Systems.







Le CPU 6 cœurs AMD Ryzen 5 7500F apparaît dans le benchmark de Puget Systems, visant un prix inférieur à 200 $ US



Le processeur AMD Ryzen 5 7500F n'a pas encore été officiellement présenté. D'après le listing, il est doté de 6 cœurs et de 12 threads et sa vitesse d'horloge est inférieure de 100 MHz à celle de l'AMD Ryzen 5 7600, soit 5,0 GHz (boost). La puce a été testée sur une carte mère ASUS ROG STRIX X670E-F Gaming WIFI utilisant la version 1303 du BIOS et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080.



Ce qui est intéressant avec cette puce, c'est que même si elle utilise les mêmes cœurs Zen 4 que la gamme Ryzen 7000, la Ryzen 5 7500F est listée comme une variante "F", ce qui est quelque chose que nous n'avons pas vu sur les CPU AMD. Pour Intel, de telles puces sont généralement des composants dépourvus de capacités graphiques intégrées, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Nous savons que les processeurs Ryzen 7000 d'AMD sont livrés avec un iGPU RDNA 2 doté de 2 unités de calcul, la Radeon 710M. Or, comme l'a confirmé un revendeur coréen, cette puce ne contient effectivement pas d'iGPU et ressemble donc beaucoup aux puces "F" d'Intel.







L'AMD Ryzen 5 7500F en tant que SKU est également intéressant. AMD semble élargir sa gamme avec plus d'options. Le processeur Ryzen 5 7500F se situera en dessous du Ryzen 5 7600 et il est probable que nous aurons un prix inférieur à 200 $ US puisqu'il sera environ 10-15 USD moins cher que le Ryzen 5 7600 d'AMD, comme l'a déclaré le détaillant coréen.



Actuellement, le Ryzen 5 7600 (Non-X) se vend entre 220 et 230 dollars US et AMD a vraiment besoin de quelque chose sur le marché des moins de 200 dollars US sur AM5 s'il veut rivaliser avec les CPU Core i5-13400 et Core i5-13500 d'Intel.



AMD a récemment présenté son Ryzen 5 5600X3D qui sera également disponible près de la barre des 200 $ US, mais cette puce ne sera vendue qu'exclusivement aux États-Unis par Microcenter. Le Ryzen 5 7500F, s'il est vendu au bon prix, a le potentiel d'être une puce très populaire et nous pouvons également nous attendre à un bundle Starfield pour cette puce.



Spécifications du processeur d'ordinateur de bureau AMD Ryzen 7000 Raphael :









WCCFTECH