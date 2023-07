GIGABYTE lance les cartes graphiques GeForce RTX 4070 Ti watercooler.



GIGABYTE lance deux cartes graphiques AORUS WATERFORCE - AORUS GeForce RTX 4070 Ti XTREME WATERFORCE 12G et AORUS GeForce RTX 4070 Ti XTREME WATERFORCE WB 12G. Ces deux cartes graphiques sont équipées de cœurs GPU haut de gamme dotés de capacités d'overclocking et certifiés par la technologie de tri GIGABYTE GPU Gauntlet™. AORUS fournit la solution de refroidissement globale pour tous les composants clés de la carte graphique. En plus de refroidir le GPU, AORUS prend également soin de la VRAM et du MOSFET, garantissant des performances d'overclocking stables et une durabilité accrue. Les cartes graphiques AORUS WATERFORCE présentent les caractéristiques suivantes







GIGABYTE RGB Fusion, une plaque arrière métallique de protection, un revêtement de PCB de qualité aérospatiale pour la protection contre la poussière et l'humidité, des composants haut de gamme ultra-durables et une garantie étendue pour les membres enregistrés.



AORUS GeForce RTX 4070 Ti XTREME WATERFORCE 12G







La carte graphique AORUS WATERFORCE tout-en-un refroidie par eau offre une solution d'installation pratique pour les joueurs haut de gamme, car le radiateur et la pompe de refroidissement par eau sont préassemblés. Cette carte graphique offre des performances de refroidissement exceptionnelles, avec un radiateur de 240 mm et deux ventilateurs de 120 mm, réduisant efficacement la température de fonctionnement et prolongeant la durée de vie de la carte.



Pour répondre à la demande des joueurs, la carte graphique AORUS WATERFORCE intègre le design d'éclairage RGB Fusion. Non seulement l'avant, les côtés et la plaque arrière de la carte présentent des effets lumineux, mais les deux ventilateurs de 120 mm du radiateur de refroidissement à eau sont également dotés d'un éclairage RVB. Grâce au contrôle logiciel, les utilisateurs peuvent synchroniser et personnaliser les effets d'éclairage sur différentes zones afin de les adapter à leur style personnel.



En outre, la carte graphique AORUS WATERFORCE utilise du FEP comme matériau pour les tuyaux d'eau, ce qui garantit une durabilité exceptionnelle et une résistance aux fuites afin d'éviter toute perte d'eau et de maintenir une efficacité de refroidissement à long terme. Les tuyaux sont en outre enveloppés dans des gaines tressées, ce qui améliore à la fois les performances de refroidissement et le design visuel de la carte graphique.



Caractéristiques :



- Exploitation de NVIDIA DLSS 3, de l'arc Ada Lovelace ultra-efficace et d'un ray tracing complet,

- Cœurs tensoriels de 4ème génération : Jusqu'à 4 fois plus de performances avec DLSS 3 qu'avec un rendu brut,

- Cœurs RT de troisième génération : Jusqu'à 2 fois plus de performances en ray tracing,

- Propulsé par le GeForce RTX™ 4070 Ti,

- Intégration d'une interface mémoire GDDR6X 192 bits de 12 Go,

- Système de refroidissement tout-en-un WATERFORCE,

- Radiateur de 240 mm avec deux ventilateurs ARGB de 120 mm,

- RGB Fusion,

- Plaque arrière en métal de protection,

- 4 ans de garantie (enregistrement en ligne requis).



AORUS GeForce RTX 4070 Ti XTREME WATERFORCE WB 12G







Le système de refroidissement à eau en boucle ouverte AORUS WATERFORCE est le choix idéal pour les passionnés de PC qui accordent de l'importance à leur style personnel. AORUS optimise l'espacement entre les micro-ailettes pour maintenir une vitesse d'écoulement de l'eau stable et dissiper efficacement la chaleur générée par la carte graphique, en garantissant des canaux d'eau fluides et non obstrués. Les micro-ailettes en cuivre réduisent le chemin de conduction de la chaleur de la carte graphique, ce qui permet un transfert rapide de la chaleur vers les canaux d'eau et améliore l'efficacité globale du refroidissement.



En outre, le système est équipé de la technologie brevetée "Leak detection". En cas de fuite, la carte graphique alerte immédiatement les utilisateurs par des lumières clignotantes, ce qui leur permet d'éteindre rapidement leur système et d'éviter tout dommage supplémentaire causé par la fuite.



Le remplacement d'une carte graphique refroidie à l'air par un kit refroidi à l'eau n'annule pas seulement la garantie, mais pose également des problèmes pour trouver des composants de refroidissement liquide appropriés. GIGABYTE fournit une assurance qualité avec des GPU certifiés overclockés et des cartes graphiques assemblées par des professionnels, ce qui permet aux joueurs de profiter du plaisir sans se soucier des problèmes d'installation ou de qualité. De plus, l'avant et l'arrière de la carte graphique présentent divers effets d'éclairage RGB étonnants, ce qui en fait la pièce maîtresse de toute construction de PC.



Les performances exceptionnelles des cartes graphiques AORUS sont attribuées à leur puissance et aux composants certifiés ULTRA DURABLE. Ces composants permettent à la carte graphique de fournir des performances élevées tout en maintenant des températures de fonctionnement plus basses, garantissant ainsi stabilité et fiabilité. Les deux cartes graphiques AORUS WATERFORCE sont dotées d'un revêtement de qualité aérospatiale pour la résistance à la poussière et à l'humidité, offrant une protection contre les gouttelettes d'eau et minimisant le risque de dommages.



Pour une meilleure expérience utilisateur, les cartes graphiques AORUS WATERFORCE bénéficient d'une garantie de 4 ans (enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant la date d'achat requis).



Caractéristiques :



- Système de refroidissement WATERFORCE Water Block,

- Détection des fuites brevetée,

- GIGABYTE RGB Fusion,

- Plaque arrière métallique de protection,

- 4 ans de garantie (enregistrement en ligne requis).



GIGABYTE n'a pas révélé de prix à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens de la page produit ci-dessous.



- GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 Ti 12GB XTREME WATERFORCE (Système de refroidissement liquide tout-en-un).

- GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 Ti 12GB XTREME WATERFORCE WB (Bloc d'eau).



