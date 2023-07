ASUS TUF Gaming VG34VQL3A : écran UWQHD de 34 pouces avec taux de rafraîchissement de 180 Hz.



ASUSTeK a annoncé la sortie de l'ASUS TUF Gaming VG34VQL3A, un écran à cristaux liquides gaming incurvé de 34 pouces avec une résolution UWQHD (3 440 x 1 440). Cet écran est doté d'une dalle VA à contraste élevé et prend en charge un taux de rafraîchissement de 180 Hz.



















L'écran à cristaux liquides utilisé dans le ASUS TUF Gaming VG34VQL3A est un écran VA à contraste élevé, et il intègre la technologie AMD FreeSync Premium Pro pour la synchronisation de l'affichage. En outre, il offre diverses fonctions telles que "Extreme Low Motion Blur" pour réduire le smear et le motion blur, "Shadow Boost" pour améliorer la visibilité dans les zones sombres, et "GamePlus" qui affiche des informations utiles à l'écran telles que la visée, la minuterie, le chronomètre, et plus encore.



Les principales caractéristiques de l'écran ASUS TUF Gaming VG34VQL3A comprennent une courbure de 1500R, un rapport de contraste de 4000:1, une luminosité de 400cd/m2, 16,7 millions de couleurs, une vitesse de réponse de 1ms et un angle de vision horizontal/vertical de 178°. L'écran offre de multiples options de connectivité avec DisplayPort 1.4 x 2, HDMI 2.0 x 2, et un hub USB 3.2 Gen 2 Type-A x 3. Il est également équipé de haut-parleurs stéréo intégrés de 2W x 2.



Le pied de l'ASUS TUF Gaming VG34VQL3A permet une inclinaison de -5 à 20°, un pivotement de -10 à 10° et un réglage de la hauteur de 0 à 130 mm. Il est compatible avec le montage VESA avec un motif de 100 x 100 mm. Les dimensions du moniteur sont de 808 mm de large, 250 mm de profondeur et la hauteur peut être réglée entre 411 mm et 541 mm. Le poids total du moniteur est de 8,1 kg.



Pour plus d'informations sur l'ASUS TUF Gaming VG34VQL3A, visitez la page officielle du produit : Cliquez ICI.



THE GURU3D