Sparkle lance officiellement la série de cartes graphiques Intel Arc A-series.



Sparkle Computer et Intel, partenaire de développement Thunderbolt de longue date depuis 2015, ont annoncé un nouveau partenariat pour lancer les cartes graphiques SPARKLE Intel Arc Series. Fort de son expérience dans la production de cartes graphiques industrielles de qualité, de solutions ODM et de périphériques, Sparkle étend désormais son champ d'action au secteur des cartes graphiques grand public.







"Nous apprécions cette collaboration et nous sommes tout à fait prêts", déclare Willie Huang, directeur général de Sparkle Computer Co, LTD. "Sparkle se consacre à la création d'un environnement de travail convivial pour les créateurs, qu'il s'agisse de graphiques industriels, de GPU externes ou de stations d'accueil..... Dernière pièce du puzzle, Sparkle Intel Arc Graphics, doté d'un moteur Xe Media avancé et d'un encodeur AV1, vient compléter notre gamme de produits et répondre aux besoins de la communauté des utilisateurs d'ordinateurs de bureau"











"Nous sommes ravis de nous associer à Sparkle pour étendre la portée et la disponibilité des cartes graphiques Intel Arc aux joueurs du monde entier", a déclaré Qi Lin, Sr. Director of Client Graphics Group, Intel. "En apportant la dernière génération de support de ray tracing en temps réel, l'upscaling XeSS AI et l'encodage AV1 matériel, les nouvelles cartes graphiques de Sparkle offriront une valeur incroyable à plus de joueurs, streamers et créateurs."











Les 3 premières cartes graphiques SPARKLE Intel Arc sont prêtes à être lancées en Amérique, EMEA, Asie-Pacifique et Japon.



- SPARKLE Intel Arc A750 TITAN OC Edition : Équipé d'un système de refroidissement TORN avec trois ventilateurs AXL personnalisés, d'un design à 2,5 emplacements, d'une plaque arrière entièrement métallique et d'une garantie de 3 ans.

- SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition : Équipé de TORN Cooling avec deux ventilateurs AXL personnalisés, d'un design à 2,2 emplacements, d'une plaque arrière entièrement métallique et d'une garantie de 3 ans.

- SPARKLE Intel Arc A380 ELF : Doté d'un seul ventilateur, d'un design à double emplacement et d'une garantie de 3 ans, il offre un nouvel équilibre entre le niveau de performance et le prix.



Caractéristiques :



- ThermalSync : Grâce à la conception brevetée (en cours) du dissipateur thermique et à un capteur thermique supplémentaire, la série SPARKLE Intel Arc TITAN / ORC est capable de changer la couleur de la barre lumineuse LED en fonction de la température du GPU sans installer de pilote.

- Refroidissement TORN : La solution de refroidissement TORN est dotée d'un ventilateur AXL personnalisé, qui offre un flux d'air supérieur pour un refroidissement optimal. Les pales du ventilateur sont conçues avec des structures striées et des surfaces polies sur la face inférieure, ce qui améliore encore leurs performances de refroidissement.

- Support de carte graphique, il est gratuit pour la série SPARKLE TITAN : Jusqu'à épuisement des stocks, SPARKLE inclut un support VGA limité dans la boîte pour chaque carte graphique de la série TITAN afin de maintenir le positionnement parfait de votre VGA. Profitez de cette opportunité exclusive pour laisser SPARKLE prendre en charge la configuration de votre système.

- Boostez vos jeux et maximisez votre créativité : Une offre groupée de jeux et de logiciels de création, d'une valeur de plus de 300 $ US, est disponible dès maintenant. Obtenez 2 jeux et 3 applications de création - Gotham Knights, Ghostbusters : Spirits Unleashed, XSplit Premium, Topaz Gigapixel AI, et MAGIX Video Pro X14 - à l'achat de toute carte graphique SPARKLE Intel Arc.



L'offre doit être utilisée avant le 31 août 2023. Pour en savoir plus sur cette offre, consultez cette page : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP