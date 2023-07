RAIJINTEK nous propose un nouveau boitier PC : Le ZOFOS ULTRA.



Le nouveau boîtier tour complet ZOFOS ULTRA - le nec plus ultra des boîtiers PC tour complets haut de gamme, conçu pour répondre aux besoins des passionnés de haut de gamme. Avec ses fonctions ultramodernes et son design fin, ce monstre de puissance offre un environnement optimal pour présenter vos composants avec style. Le support étonnant de jusqu'à 14 disques durs de 3,5 pouces (2,5 pouces) et de 3 disques durs de 2,5 pouces est unique sur le marché des boîtiers et offre une multitude d'options de stockage pour tous vos trésors numériques. Découvrez la combinaison parfaite de fonctionnalités inégalées, d'un design fascinant et d'une capacité de refroidissement exceptionnelle. Une expérience utilisateur exceptionnelle qui portera votre PC hautes performances à un niveau supérieur. Passez au ZOFOS ULTRA et libérez le véritable potentiel de votre PC !



















Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



