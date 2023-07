Microsoft présente en avant-première l'assistant IA Windows Copilot, comment l'essayer ?







Microsoft se lance à corps perdu dans l'IA générative. Après avoir ajouté ChatGPT à Bing, Microsoft a annoncé lors de la conférence Build en mai que l'outil d'IA arriverait dans Windows 11 sous le nom de "Copilot". Aujourd'hui, la première version de Copilot est en cours de déploiement. Cependant, elle n'arrivera pas sur la version de Windows 11 que la plupart des gens utilisent. Si vous souhaitez bénéficier d'un aperçu de Copilot, vous devez faire partie du programme Windows Insiders.







Copilot est déployé dans le canal de développement Insiders, à partir de la Build 23493 de Windows. Vous pouvez ouvrir Copilot en cliquant sur le raccourci de la barre des tâches ou en appuyant sur Win+C. Copilot occupe l'espace de votre écran avec une barre latérale persistante, mais il ne couvre pas vos fenêtres - tout devrait simplement s'effacer.



Copilot est alimenté par le même agent d'intelligence artificielle Bing Chat optimisé que la recherche sur Bing.com. Vous pouvez donc lui poser des questions complexes et lui demander de générer du texte en fonction de n'importe quel critère. Cependant, Copilot possède de nouvelles capacités liées à Windows lui-même. Il connaît les fenêtres que vous avez ouvertes, ce qui vous permet de lui demander de résumer un onglet dans Edge ou de modifier les paramètres d'un document Word. Il se connecte également aux paramètres de base de Windows, ce qui permet de contrôler des fonctionnalités telles que "Ne pas déranger" et le mode sombre par le biais de commandes textuelles.







Microsoft inclut dans Copilot un avertissement important concernant les "surprises et les erreurs" possibles dans l'IA générative. Le programme Insiders aidera Microsoft à affiner Copilot, mais il ne pourra pas corriger les hallucinations de l'IA. Personne n'a encore réussi à résoudre ce problème, même si de nombreux efforts sont en cours pour rendre ces outils plus fiables.



Outre Copilot, la dernière version préliminaire de Windows 11 comprend une application de paramètres réorganisée avec des suggestions d'actions, une meilleure restauration des applications après la réinitialisation d'un PC, et bien plus encore. Si vous souhaitez découvrir la dernière version de Copilot et les autres nouveautés, vous pouvez rejoindre le programme dans Paramètres > Windows Update > Programme Windows Insider. N'oubliez pas que vous devez faire partie du canal Dev pour bénéficier de la première version de Copilot.



HOTHARDWARE