Options 10.10 pour les claviers et souris Logitech avec profils Adobe 2023.

Si Logitech ne jure désormais plus que par le logiciel Options+ et même désormais par Tune pour configurer les claviers et souris de la gamme bureautique, l'ancien logiciel Options n'est pour autant pas encore mort et continue de recevoir de temps en temps des mises à jour de la part du fabricant pour les anciens périphériques qui n'ont pas encore migré vers Options+.







Si nous vous parlons d'Options aujourd'hui, c'est donc bien évidemment puisqu'une nouvelle version vient de voir le jour. Il s'agit d'Options 10.10.58 daté du 27 juin 2023.



D'après Logitech, quelques bugs (non détaillés) ont été corrigés mais, surtout, l'édition 2023 des applications Adobe est désormais supportée. Il s'agit par exemple d'Illustrator, Photoshop ou encore Premiere Pro. Options 10.10 contient donc des réglages prédéfinis pour ces logiciels ce qui permet aux utilisateurs d'être immédiatement productifs sans devoir programmer eux-mêmes les touches et boutons de leurs claviers et souris.



Pour information, Options+ contient des profils d'applications pour Adobe 2023 depuis sa version 1.28 de novembre 2022. Logitech a donc pris son temps pour en faire de même dans Options.



Il s'agit des seuls changements apportés à Options 10.10. Le passage de la version 9 à 10 ne marque donc pas une évolution particulière mais juste la continuité dans la numérotation.



La liste des claviers et souris Logitech compatibles avec Options est disponible sur la fiche de téléchargement ci-dessous mais encore une fois, vérifiez également si votre périphérique n'est pas supporté par Options+ qu'il vaut mieux privilégier.



Téléchargement



- Application Logitech Options 10.10.58 pour Windows 10/11 : Cliquez ICI.



