TP-Link annonce 3 nouveaux modèles compatibles Wi-Fi 6E, dont Archer TXE75E, Archer TX20UH et RE815X.



Ces modèles incluent l'"Archer TXE75E", un dispositif esclave LAN sans fil qui prend en charge la norme Wi-Fi 6E.



L'Archer TXE75E est un esclave LAN sans fil Wi-Fi 6E, capable de communiquer en trois bandes avec des vitesses de 2 402 Mbps dans la bande 6GHz, 2 402 Mbps dans la bande 5GHz et 574 Mbps dans la bande 2,4GHz. Équipé de deux antennes mobiles tri-bande à gain élevé, ce produit assure une communication sans fil stable.







Un autre modèle, le "Archer TX20UH", est un esclave LAN sans fil Wi-Fi 6 à connexion USB qui prend en charge deux bandes de 1 201 Mbps dans la bande 5GHz et 574 Mbps dans la bande 2,4GHz. Il est doté d'antennes double bande à gain élevé et présente des dimensions compactes de 30,5 x 14,8 x 111,7 mm.







Le troisième modèle, "RE815X", est un répéteur Wi-Fi 6 qui prend en charge la communication tri-bande avec des vitesses de 2 402 Mbps dans la bande 5GHz et 574 Mbps dans la bande 2,4GHz. Il est équipé de quatre antennes externes et d'un port LAN gigabit. En outre, il peut fonctionner comme un point d'accès Wi-Fi 6 en mode pont. Les dimensions du répéteur sont de 106,6 x 56,7 x 348,2 mm.







Les prix de marché estimés pour les nouveaux modèles sont les suivants :



- Archer TXE75E : 64 euros,

- Archer TX20UH : 39 euros,

- RE815X : 110 euros.



