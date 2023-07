CORSAIR nous propose une nouvelle alimentation : La HX1500i ATX 3.0.



Corsair a annoncé le lancement de son nouveau bloc d'alimentation, le "X1500i ATX 3.0 (numéro de modèle : CP-9020261). Cette alimentation a obtenu la certification 80PLUS PLATINUM et est capable de délivrer une puissance de 1500W.















Elle est compatible avec les normes ATX3.0 et PCIe5.0. Le prix de vente de cette unité devrait être de 399 $ et elle sera disponible à l'achat à partir du 8 juillet. L'alimentation HX1500i ATX 3.0 nécessite une prise de courant avec une tension d'au moins 115V pour délivrer sa puissance maximale de 1500W. Il s'agit du successeur du modèle "HX1500i 2022" précédemment testé et présente une conception numérique conforme à la norme Intel ATX3.0 ainsi qu'une prise en charge du PCIe Express 5.0. Un câble 12VHPWR est inclus en standard.



Doté d'un ventilateur de 140 mm à palier dynamique, le bloc d'alimentation HX1500i ATX 3.0 offre une fonction semi-sans ventilateur appelée "Zero RPM Fan Mode", qui arrête la rotation du ventilateur dans des conditions de faible charge. Elle est équipée de condensateurs de fabrication japonaise évalués à 105℃ et suit une conception entièrement modulaire, permettant de détacher tous les câbles.



Le rail +12V du bloc d'alimentation HX1500i ATX 3.0 utilise une configuration à une voie avec une sortie maximale de 125A. Ses dimensions sont d'environ 150 mm de largeur, 200 mm de profondeur et 86 mm de hauteur, pour un poids d'environ 2,4 kg. Le produit est assorti d'une garantie de 10 ans. Il est important de noter que la puissance maximale de 1 500 W ne peut être atteinte que si l'appareil est alimenté par une prise de courant de 115 V ou plus, alors qu'une prise de courant domestique standard de 100 V limite la puissance à 1 200 W.



Pas de date ni de prix pour le moment.



