Une carte vidéo ASUS GeForce RTX 4060 Ti Dual dispose d'un emplacement SSD M.2 intégré.



Une nouvelle carte graphique d'ASUS, la GeForce RTX 4060 Ti Dual, est sous le feu des projecteurs pour son inclusion innovante d'un slot SSD M.2.











La vidéo Bilibili du directeur général d'ASUS en Chine, Tony Yu, présente l'architecture unique de la carte graphique.



Le design prévoit un espace à l'arrière de la carte pour accueillir un disque SSD M.2, tel qu'un Samsung 980 Pro SSD de 2 To. Ici, la plaque arrière du GPU sert de dissipateur thermique pour le périphérique de stockage, en réutilisant les voies PCIe inutilisées de la carte graphique. Une observation révèle que de nombreux GPU d'entrée et de milieu de gamme, comme la série Nvidia RTX 4060, n'occupent que huit des seize voies PCIe. Par conséquent, huit voies restent libres. Étant donné que les disques SSD M.2 nécessitent généralement quatre voies, il est théoriquement possible d'intégrer un maximum de deux emplacements pour disques SSD dans le circuit imprimé de la carte.



Selon ASUS, l'intégration du SSD dans la carte graphique simplifie le processus de remplacement des disques d'un ordinateur. Cependant, cette configuration peut potentiellement entraîner des problèmes thermiques. Pour atténuer ce problème, le circuit imprimé du GPU a été modifié pour permettre au refroidisseur de la carte graphique de gérer également les besoins de refroidissement du SSD. Yu a déclaré que cet ajustement a entraîné une baisse de température de 10 degrés Celsius.



Bien que le GPU AD106 utilise huit voies PCIe, les huit voies restantes pourraient, en théorie, accueillir deux SSD. On ne sait pas encore si ASUS a utilisé une puce de pont à cette fin, la première hypothèse étant la plus probable pour des raisons de coût.







Le disque NVMe intégré dans le GPU bénéficie de la connexion du dissipateur thermique de la carte graphique, ce qui contribue à un refroidissement efficace. Pour que cette configuration fonctionne correctement, le disque SSD doit être installé à l'opposé de son emplacement sur la carte mère. D'après les résultats des tests, le disque dur SSD maintient une température modeste de 42 degrés Celsius, même dans des conditions de test stressantes. Bien qu'il ne soit pas certain que ce produit atteigne les marchés en dehors de la Chine, ses performances dans son pays d'origine méritent d'être soulignées.



Les tests d'ASUS ont montré que les performances du SSD, lorsqu'il est connecté au GPU, sont similaires à celles d'une carte mère Gen 4.



