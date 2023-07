Acer XV271UM3bmiiprx : écran LCD de jeu WQHD de 27 pouces avec compatibilité 180Hz/0,5ms.



Acer a dévoilé le XV271UM3bmiiprx, un écran à cristaux liquides de 27 pouces pour le jeu qui prend en charge la résolution WQHD.















Le XV271UM3bmiiprx bénéficie d'un taux de rafraîchissement amélioré de 180 Hz, ce qui permet des jeux plus fluides. Il est équipé d'un panneau IPS non brillant avec une large gamme de couleurs DCI-P3 95%, offrant un affichage d'environ 16,7 millions de couleurs. La luminosité est de 250cd/m2, avec un rapport de contraste de 1 000:1 et un angle de vision horizontal/vertical de 178°.



Doté de diverses fonctionnalités, le XV271UM3bmiiprx comprend le HDR10 pour un meilleur contraste entre les zones claires et sombres, AMD FreeSync Premium pour éliminer les déchirures et les bégaiements, et Black Boost, qui permet d'ajuster la visibilité en 11 étapes pour les scènes sombres.



Les options de connectivité comprennent deux ports HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.2 et deux haut-parleurs intégrés de 2W. Le support permet un réglage de l'inclinaison de -5 à 25°, une rotation de 360°, une rotation pivotante de -90 à 90° et un réglage de la hauteur de 120 mm.



Avec des dimensions de 614 mm en largeur, 233 mm en profondeur et une hauteur allant de 401 mm à 521 mm, le XV271UM3bmiiprx pèse environ 5,5 kg. Le produit bénéficie d'une garantie de trois ans.



Prix



Cet écran sera au prix de : 289 Dollars.



