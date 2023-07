Baldur's Gate 3 sort un mois plus tôt sur PC, la version PS5 vise le 60 fps.



Les annonces de retard sont devenues monnaie courante ces dernières années, mais le développeur de Baldur's Gate 3, Larian Studios, a réussi quelque chose d'unique : l'annonce simultanée d'un retard et d'un jour inversé. Il s'avère que Baldur's Gate 3 sortira sur PC près d'un mois plus tôt que prévu, mais la version PS5 arrivera environ une semaine plus tard.







Selon Larian, le léger retard de la version PS5 de Baldur's Gate 3 sera dû à l'optimisation, car ils visent une expérience à 60 images par seconde, ce qu'ils sont sur le point d'atteindre. Quant à savoir pourquoi la version PC sort plus tôt que prévu, je suppose que la sortie de Starfield début septembre y est pour quelque chose.



En plus du décalage des dates de sortie, Larian a également révélé de nouveaux détails sur Baldur's Gate 3 dans un nouveau message à la communauté. Alors qu'ils avaient précédemment déclaré que le jeu aurait un plafond de niveau 10, avec la sortie complète, le niveau 12 sera le nouveau plafond. Par ailleurs, deux nouvelles races, les Dragonborn et les Half-Orcs, ont été révélées. Cela porte le nombre total de races dans BG3 à 11, avec 31 sous-races. Voici un graphique pratique présentant toutes les races de Baldur's Gate 3...







Les nés-dragons sont rares dans les royaumes. Et il est difficile de les manquer. D'une taille imposante par rapport aux autres créatures humanoïdes, ils portent la marque indéniable de leur héritage draconique. La sous-race d'un Dragonborn détermine ses dégâts et sa résistance. Pour les dragonnaux argentés, ce sont les dégâts de froid, pour les dragonnaux rouges, ce sont les dégâts de feu. Dans Baldur's Gate 3, vous avez le choix entre 10 sous-races : Noir, Bleu, Laiton, Bronze, Cuivre, Or, Vert, Rouge, Argent et Blanc, soit plus de sous-races que n'importe quelle autre race du jeu.

Les demi-orques sont un ajout intimidant. Généralement plus enclins à agir avant de penser, ce sont des créatures aux émotions intenses qui sont animées par leur feu intérieur. Grâce à leurs attaques sauvages, les demi-orques infligent des dégâts parmi les plus élevés du jeu, les crits infligeant des dégâts supplémentaires en utilisant trois fois plus de dés. Les demi-orques sont également l'une des races les plus résistantes du jeu. Grâce à leur capacité clé, l'Endurance implacable, les demi-orques sont capables de vaincre la mort une fois par long repos.



Larian a également dévoilé la nouvelle classe de moine. Cela porte le nombre total de classes à 12 et de sous-classes à 46. Voici un récapitulatif de toutes les classes.







Les moines sont des maîtres de la manipulation du champ de bataille : ils poussent, tirent et assomment leurs ennemis sur le champ de bataille en utilisant des coups de poing puissants, alimentés par le Ki. Leur style de combat est un équilibre entre le combattant et le voleur, ce qui leur permet de parcourir la carte sans effort - avec le pas du vent - puis de frapper avec de puissants coups de mêlée.



Baldur's Gate 3 sera lancé sur PC (y compris Mac) le 3 août et sur PS5 le 6 septembre. Une version Xbox Series X/S est en préparation, mais elle n'a pas encore de date de sortie. Voici l'explication de Larian pour l'absence de Xbox au lancement.



