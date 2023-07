ASUS dévoile les cartes graphiques ROG Strix, Dual et ProArt GeForce RTX 4060.



ASUS annonce aujourd'hui les cartes graphiques GeForce RTX 4060 pour les familles ROG Strix, ASUS Dual et ProArt, une gamme qui est prête à lancer les nouveaux joueurs, ou ceux qui ont besoin d'une mise à niveau, directement dans les jeux en 1080p haute fidélité - grâce à la dernière architecture GPU NVIDIA Ada Lovelace et à des technologies comme DLSS 3 et la génération de trames. Les cartes Dual et ROG Strix GeForce RTX 4060 seront disponibles le 29 juin, et les cartes Dual White et ProArt GeForce RTX 4060 seront disponibles peu après.











Jouez avec la ROG Strix GeForce RTX 4060



Les joueurs à la recherche d'un mélange parfait de puissance, de fonctionnalités et de style ROG devraient garder un œil sur la ROG Strix GeForce RTX 4060. Partageant la même solution de refroidissement puissante et la même esthétique cyberpunk que la ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti, cette nouvelle carte fonctionne au frais même pendant les jeux les plus exigeants. Ne nécessitant qu'un seul connecteur d'alimentation à 8 broches, le design à 3,1 emplacements mesure 311,4 mm de long, ce qui lui confère une grande compatibilité avec les modèles existants ou les nouveaux modèles.



Les dimensions plus compactes de la carte laissent encore beaucoup de surface sur son dissipateur MaxContact pour le flux d'air. Trois nouveaux ventilateurs ASUS Axial-tech à 11 pales, qui peuvent pousser 21% de volume d'air en plus que les modèles ASUS précédents, fournissent un flux d'air de refroidissement. De plus, une plaque arrière massive et ventilée offre à la chaleur une autre voie d'évacuation du PC. La technologie 0 dB permet à cette carte d'être totalement silencieuse pour les charges de travail les plus légères.



En optant pour la carte Strix, les utilisateurs bénéficient d'un ensemble de fonctionnalités supplémentaires. Choisissez entre le mode performance et le mode silencieux grâce à un commutateur Dual BIOS, connectez les ventilateurs de votre boîtier à deux connecteurs FanConnect II et illuminez votre ordinateur avec un anneau de lumières ARGB compatibles avec Aura Sync. De plus, une alimentation fiable et une qualité de construction éprouvée grâce au processus de fabrication Auto-Extreme d'ASUS garantissent que cette carte alimentera les expériences de jeu pendant des années.



Les options ProArt et Dual complètent les choix esthétiques



Pour les joueurs à la recherche d'un style plus discret pour leur construction, envisagez une GeForce RTX 4060 Dual ou ProArt. Elles partagent le même silicium et les mêmes 8 Go de VRAM que leurs grandes sœurs, mais sont disponibles en noir ou en blanc, sans RGB, pour un style plus discret qui s'intègre parfaitement dans n'importe quelle construction. La ProArt GeForce RTX 4060 offre des lignes épurées, des couleurs sophistiquées et des surfaces profilées. Que les utilisateurs déploient une machine professionnelle orientée client ou qu'ils souhaitent synchroniser leur système avec l'écosystème ASUS ProArt de cartes mères, d'écrans et de périphériques, la ProArt GeForce RTX 4060 est parfaitement adaptée. Et si l'utilisateur se lance dans la création, cette carte est également livrée avec un abonnement de 3 mois à Adobe Creative Cloud (d'une valeur de 238,47 €).



Les cartes graphiques Dual et Dual White GeForce RTX 4060 présentent quelques caractéristiques supplémentaires qui les distinguent. Outre les options de couleur, ces cartes sont équipées de deux des derniers ventilateurs Axial-tech à 11 pales, ce qui signifie que la carte entière ne mesure que 227 mm de long. Cette compacité permet une compatibilité avec une large gamme de boîtiers, permettant aux utilisateurs de profiter de la puissance des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40 sans avoir à changer de boîtier ou d'autres composants internes. La série Dual est également équipée d'un commutateur Dual BIOS, permettant aux utilisateurs de basculer sans effort entre le mode performance et le mode silencieux selon la situation. Les cartes ProArt et Dual GeForce RTX 4060 bénéficient de la même technologie robuste Auto-Extreme que les ROG Strix GeForce RTX 4060, ce qui garantit aux utilisateurs que ces cartes les accompagneront dans leurs jeux pendant de nombreuses années.



TECHPOWERUP