V-COLOR atteint un nouveau record avec une mémoire DDR5-7200 de 96 Go (2x 48 Go).



V-COLOR Technology Inc, l'un des principaux fournisseurs de mémoire informatique haute performance, est fier d'annoncer qu'il a atteint un niveau de performance sans précédent en matière de mémoire, en collaboration avec MSI.

Cette avancée a été réalisée grâce à un kit de modules de mémoire de 94 Go (2 x 48 Go), atteignant la norme DDR5-7200, CL36, qui représente le summum des performances à ce jour.







Cet exploit a été rendu possible grâce à la carte mère MSI MAG B760M Mortar Max WiFi, soulignant ainsi le partenariat fructueux entre les deux leaders technologiques. L'équipe dévouée et hautement qualifiée de V-COLOR a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de la carte mère MSI, repoussant les limites de la performance pour réaliser cet exploit remarquable.







Par rapport à d'autres produits de mémoire sur le marché, qui ont précédemment présenté des kits de mémoire à haute fréquence à des capacités inférieures, la DDR5-7200 96 Go (2x48 Go) CL36 de V-COLOR établit une nouvelle référence à la fois en termes de performances et de capacité. Cette réalisation établit fermement V-COLOR à la pointe de la performance des mémoires.







Sur le marché hautement concurrentiel des mémoires d'aujourd'hui, V-COLOR continue de viser l'innovation et l'excellence. L'importance que nous accordons à la recherche et au développement, combinée à notre solide partenariat avec MSI, nous permet de repousser constamment les limites de ce qui est possible en matière de performances de mémoire.







Cette réussite témoigne non seulement des capacités de nos produits de mémoire, mais aussi de la puissance de la collaboration entre deux leaders de l'industrie. Nous sommes convaincus que notre vision commune et notre poursuite inébranlable de l'excellence conduiront à d'autres avancées révolutionnaires à l'avenir.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP