AMD Ryzen 5 5600X3D sera le produit exclusif de Micro Center aux États-Unis.



Le détaillant américain de composants informatiques Micro Center a annoncé qu'il avait conclu un accord exclusif avec AMD pour être le seul détaillant du processeur Ryzen 5 5600X3D. Le processeur est apparemment une édition limitée, bien qu'il ne soit pas clair à quel point il sera limité en termes de quantités disponibles. Le nouveau processeur sera lancé le 7 juillet et a une horloge de base de 3,3 GHz et une horloge boost de 4,4 GHz, chacune 100 MHz plus lente que le Ryzen 7 5800X3D. Le processeur dispose évidemment de six cœurs, ce qui se traduit par un cache total de 99 Mo en raison des deux cœurs manquants.







Le TDP reste à 105 W et il semble que le Ryzen 5 5600X3D soit simplement constitué de puces Ryzen 7 5800X3D défectueuses vendues avec deux cœurs désactivés. D'après ce que TPU a compris, le Ryzen 5 5600X3D devrait également être disponible en OEM, d'après ce que nos sources nous ont dit, mais nous n'avons pas de détails sur les intégrateurs de systèmes qui pourraient proposer ce processeur. Micro Center facturera 229,99 dollars, soit 220 dollars de moins que le Ryzen 7 5800X3D, bien que Micro Center le vende actuellement à 279,99 dollars. Le Ryzen 5 5600X3D sera également proposé à un prix réduit s'il est acheté avec une carte mère et une mémoire éligibles chez Micro Center.



TECHPOWERUP