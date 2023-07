ENERMAX présente la série d'alimentations REVOLUTION D.F. X ATX 3.0.



ENERMAX, leader dans la conception d'alimentations et de solutions de refroidissement pour ordinateurs aux performances extrêmes, lance sa dernière série d'alimentations Intel ATX 3.0 et PCIe 5.0 - la REVOLUTION D.F. X, de 850 W à 1600 W, avec un câble 12VHPWR de 600 W, un câble adaptateur 12VHPWR de 600 W supplémentaire pour l'utilisation de plusieurs GPU, un panneau latéral ARGB et la technologie brevetée Dust-free Rotation d'ENERMAX pour une fonction d'auto-nettoyage afin de garantir que vos systèmes fonctionnent de manière stable et élégante pendant de nombreuses années.







La série d'alimentations REVOLUTION D.F. X est certifiée 80 Plus Gold et conforme aux normes Intel ATX 3.0 et PCIe 5.0 dans un châssis compact de 140 mm de profondeur. Pour répondre aux exigences de performances informatiques ultra-efficaces, REVOLUTION D.F. X se caractérise par des condensateurs 100 % japonais de qualité industrielle, une conception LLC et un redresseur synchrone (SR) avancés, afin d'offrir des performances exceptionnelles et une flexibilité inégalée aux passionnés et aux professionnels du PC.







La technologie brevetée de rotation sans poussière de l'ENERMAX permet au ventilateur interne d'évacuer la poussière lors de la mise sous tension, ce qui permet à l'alimentation de rester propre, d'éviter toute perturbation future et d'assurer une alimentation stable pendant des années.







De plus, le ventilateur est conçu avec la technologie ENERMAX semi-fanless, qui permet au ventilateur d'être complètement éteint jusqu'à ce que la charge dépasse 20% pour créer un environnement 0 dB(A) et assurer un fonctionnement silencieux pendant la charge minimale. Le ventilateur est conçu avec un moteur triphasé à 6 pôles et des pales de pression pour fournir une pression et un débit d'air extrêmement élevés tout en conservant un niveau de silence exceptionnel.







La série REVOLUTION D.F. X est également équipée d'un panneau latéral ARGB avec 14 modes d'éclairage RGB intégrés. Il permet aux joueurs d'illuminer leur REVOLUTION D.F. X sans avoir à installer de logiciel supplémentaire. Le bouton de contrôle RGB situé à côté de l'interrupteur d'alimentation permet aux clients d'éteindre la console la nuit d'une simple pression. Les clients peuvent également synchroniser les effets d'éclairage de REVOLUTION D.F. X via le logiciel de la carte mère prise en charge.



Les REVOLUTION D.F. X 850 W, 1050 W et 1200 W sont désormais disponibles auprès des revendeurs et distributeurs agréés d'ENERMAX dans le monde entier ; les 1350 W et 1600 W seront commercialisés à la fin du troisième trimestre de cette année. ENERMAX offre jusqu'à 10 ans de garantie pour la série REVOLUTION D.F. X, la durée de la garantie peut varier selon les régions.



