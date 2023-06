Yeston dévoile la carte graphique GeForce RTX 4060 Cute Pet Mini ITX.







Yeston a dévoilé sa toute nouvelle carte graphique GeForce RTX 4060 Cute Pet qui est l'un des rares designs Mini ITX.







La GeForce RTX 4060 "Cute Pet" de Yeston présente un design unique et un format Mini-ITX



Le GeForce RTX 4060 "Cute Pet" de Yeston est doté d'un seul ventilateur et d'un schéma de couleurs blanches autour de la mascotte de la société. Le carénage du GPU et le ventilateur inclus sont blancs, ce qui en fait une option idéale pour votre PC blanc. La GeForce RTX 4060 Cute Pet présente un design similaire à celui de la RTX 3060 Cute Pet, mais la principale différence se situe au niveau des spécifications. La plaque arrière du GPU est métallique et se décline en bleu et blanc.







Vous vous demandez peut-être pourquoi la GeForce RTX 4060 est le seul GPU doté d'un ventilateur unique. La raison évidente est la faible consommation d'énergie du GPU. La RTX 4060 dispose d'un TGP de 115W, mais la consommation d'énergie dans les jeux est évaluée à 110W. Le GPU consomme le moins d'énergie de la gamme RTX 40 et affiche un TGP inférieur de 35 % à celui de son prédécesseur, la RTX 3060. Vous pouvez lire notre examen approfondi de la RTX 4060 pour vous faire une idée de l'approche de NVIDIA avec cette version.







La GeForce RTX 4060 Cute Pet est parfaite pour les constructions Mini-ITX. La partie intéressante qui n'a pas encore été révélée est la température que le GPU offrira, que nous pourrons voir plus tard dans les commentaires. La société a également sorti un GPU RTX 4060 Ti unique avec un PCB blanc, ce qui montre que la société ne plaisante pas avec la conception de ses GPU.



Yeston devrait lancer la Cute Pet RTX 4060 au prix de 2099 RMB ou 331,57 USD. Vous pouvez vous attendre à voir cette variante sur les marchés mondiaux dans quelques jours, bien que nous ne soyons pas sûrs que les consommateurs préféreront l'acheter, à moins qu'ils n'adorent vraiment son design.



