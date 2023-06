Drivers NVIDIA Game Ready 536.40 pour le GPU GeForce RTX 4060.







C'est aujourd'hui, 29 juin 2023, que NVIDIA lance le GPU GeForce RTX 4060 et que ses partenaires dévoilent les multiples cartes graphiques qui l'utilisent.







Plutôt qu'un long discours, voici directement les caractéristiques techniques de ce GPU GeForce RTX 4060 dont nous vous avions déjà fait part lors du lancement du GeForce RTX 4060 Ti 8 Go au mois de mai (la version 16 Go étant prévue pour juillet).



Spécifications des GPU de la série 4060



- GeForce RTX 4060 Ti : 8 ou 16 Go de GDDR6 sur un bus 128 bit, 4 352 cœurs CUDA, fréquence de base 2,31 GHz, fréquence boost 2,54 GHz, TGP de 160/165 W

- GeForce RTX 4060 : 8 Go de GDDR6 sur un bus 128 bit, 3 072 cœurs CUDA, fréquence de base 1,83 GHz, fréquence boost 2,46 GHz, TGP de 115 W





Les performances du RTX 4060 devraient donc être un bon cran en dessous du RTX 4060 Ti alors qu'il n'y a pas une si grosse différence de prix entre les deux du moins si l'on se base sur les tarifs recommandés de NVIDIA (299 € et 329 €).



D'après NVIDIA, le GPU GeForce RTX 4060 est la solution optimale pour jouer en Full HD (1080p) et permet par exemple de multiplier en moyenne les performances par 2,3 dans 18 jeux par rapport au GPU GeForce RTX 2060 ce à quoi la technologie DLSS 3 contribue sans doute beaucoup.



Pour prendre en charge ces nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 4060, NVIDIA a mis en ligne aujourd'hui les drivers GeForce Game Ready Driver 536.40. Il s'agit du principal changement puisque malgré l'appellation Game Ready aucun nouveau jeu n'est supporté. On a tout de même droit à une correction pour le jeu Street Fighter 6 dont la cinématique de lancement d'un combat pouvait être corrompue avec l'anticrénelage MFAA. Un problème avec la fonction OptiX AI-Accelerated Denoiser a également été corrigé mais aussi et surtout un souci qui empêchait de détecter dans le panneau de configuration NVIDIA Control Panel un écran connecté via HDMI après la réinstallation du pilote.



Pour finir, notez la disponibilité d'un nouveau pilote Studio Driver 536.40 optimisé pour l'application Chaos Vantage 2 mais NVIDIA confesse que cette version du pilote SD contient un bug important ce qui est tout de même paradoxal pour ce pilote Studio censé être irréprochable ! NVIDIA explique que le pilote Studio 536.40 contient un correctif pour améliorer la stabilité lors d'un usage intensif de la mémoire mais celui-ci n'est manifestement pas encore totalement au point puisqu'il peut provoquer dans certaines situations une baisse des performances avec les applications Stable Diffusion et Blackmagic Design DaVinci Resolve.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 536.40 WHQL : Cliquez ICI.

- Drivers NVIDIA Studio Driver 536.40 WHQL : Cliquez ICI.



- GeForce RTX 4060 | Ray Tracing Performance vs RTX 3060, RTX 2060, and GTX 1060 : Cliquez ICI.



