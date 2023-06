RAZER DÉVOILE LA COBRA ET LA COBRA PRO.



En plus d’être complètement personnalisable via Razer Chroma™ RGB, la nouvelle gamme de souris gaming Razer Cobra permet aux joueurs d’affirmer leur domination en jeu !



Razer™, la marque lifestyle leader pour les joueurs, reste à l’avant-garde de l’innovation dans la conception de souris gaming avec sa nouvelle gamme Razer Cobra. En intégrant les technologies de pointe des souris Razer et en bénéficiant d’une conception symétrique, cette nouvelle gamme de souris propose une union parfaite entre ergonomie et fonctionnalités. Grâce à ses options de personnalisation, de connectivité et à ses technologies de pointe, la Razer Cobra Pro est une invitation pour les joueurs à une expérience de jeu protéiforme, débordante de liberté et d’immersion.







« Le marché manque cruellement d’une souris au profil équilibré qui offre une expérience de jeu immersive. C’est en partant de ce constat que nous avons conçu la toute nouvelle gamme Cobra. » déclare Barrie Ooi, Head of PC Gaming Division de Razer. « La Cobra Pro est la souris sans fil symétrique la mieux équilibrée, la plus riche en fonctionnalités et la plus immersive à ce jour. Nous sommes impatients de découvrir comment notre communauté va se saisir de ce nouvel outil. »



Un Contrôle et une Personnalisation Inégalés



Des commandes essentielles aux macros les plus complexes, la Cobra Pro offre un niveau de contrôle sans précédent. La souris intègre 10 commandes personnalisables, 5 profils de mémoire embarqués et 11 zones Chroma RGB programmables individuellement - à savoir le nombre maximal de zones pour sa catégorie - dans un format symétrique particulièrement élégant.



Conçue avec soin et dotée de sept boutons sur le dessus, deux sur le côté et un en dessous, la Cobra Pro redéfinit le concept d’accessibilité en offrant des possibilités infinies de commandes faciles à enclencher. En outre, la magie opère avec la fonction Hypershift de Razer, qui permet d'activer temporairement un ensemble de fonctions secondaires en plus des boutons existants, pour des possibilités de jeu encore plus larges. Il est possible de jongler entre les cinq profils de mémoire embarqués, configurés facilement via Razer Synapse, à l’aide du bouton situé sous la souris. Les joueurs peuvent changer de profil en un éclair, dépendamment des situations et de leurs préférences en jeu.



« Pouvoir changer les réglages de ma souris en fonction des jeux fait une grosse différence pour moi. » confie Mizkif, OTK Co-Founder et streamer sur Twitch. « De plus, le RGB apporte une touche de couleurs et de fun à mon setup, le résultat est super stylé ! »







Une Expérience Lumineuse



La gamme Cobra est une nouvelle recrue de choix pour la suite de périphériques Razer compatibles Chroma RGB. Le plus vaste écosystème d’éclairage au monde à destination des appareils gaming et lifestyle offre 16,8 millions de couleurs, une multitude d’effets lumineux et une intégration harmonieuse à plus de 250 jeux. La nouvelle fonction Smart Dimming de la gamme Cobra permet d’économiser automatiquement de la batterie en jeu, pour revenir à un affichage Chroma complet en utilisation active.



Excellence technologique



En tirant parti des meilleures technologies dédiées au gaming, la Cobra Pro témoigne de la volonté perpétuelle d’innover de Razer. Entre son capteur optique Focus Pro 30K, ses switches optiques Gen-3 et la technologie HyperSpeed, elle reprend bon nombre des fonctionnalités de la Basilisk V3 Pro qui ont su séduire la presse et les joueurs. Et pour les joueurs qui en veulent toujours plus, la Cobra Pro peut être mise à niveau pour accéder à un polling rate réel de 4000 Hz, délivré par le Razer Mouse Dock Pro (vendu séparément) ou le Razer HyperPolling Wireless Dongle. Les performances deviennent alors stratosphériques.



Une connectivité étendue



Bien qu’elle embarque de nombreuses fonctionnalités, la Cobra Pro ne pèse que 77g et offre aux joueurs le meilleur des deux mondes pour une expérience encore plus immersive. Avec le mode HyperSpeed Wireless, la souris assure plus de 100 heures de jeu (et pas moins de 170 heures en Bluetooth). Il est désormais possible de combattre, construire et explorer sans limite.



Le câble USB-C Speedflex offre une charge rapide afin que la Cobra Pro soit toujours parée pour l’action. De plus, le Razer Mouse Dock Pro (vendu séparément) ou le Razer Wireless Charging Puck (vendu séparément) peuvent être utilisés afin d’accéder à la recharge sans fil et apporter un plus grand confort d’utilisation.



Voici la Razer Cobra



Pour les joueurs occasionnels qui préfèrent une connexion filaire, la Razer Cobra s'impose comme une alternative de premier ordre. Ultra-légère, elle est dotée de switches hautement durables, de huit commandes personnalisables ainsi que d’un éclairage dégradé sous-jacent Chroma du plus bel effet. Cette souris est l’exemple parfait du périphérique filaire qui allie performances et élégance.







Précision exceptionnelle, personnalisation sans pareil, esthétique léchée : la gamme Razer Cobra est le nouveau zénith de la souris gaming qui va propulser les joueurs dans un futur où leur style de jeu et leur personnalité s’harmonisent parfaitement.



Disponibilité et Prix



Razer Cobra Pro



Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés à partir du 29 juin 2023. Le prix sera de : 149.90 euros.



Razer Cobra



Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés à partir du 29 juin 2023. Le prix sera de : 49.99 euros.



