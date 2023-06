ALPHACOOL nous propose un nouveau produit : L'Alpha Mug !



Gobelet original Alphacool avec des croquis de la nouvelle gamme de produits Core. Associé à un café, ce gobelet permet de bien commencer la journée.











Café, thé, chocolat chaud – ou même tiède ? Ce produit fait bien plus que contenir un de ces délicieux breuvages. L’Alpha Mug est le compagnon idéal pour la vie de tous les jours. Ce must-have, n’est pas réservé seulement aux passionnés et afficionados d’Alphacool. Tous peuvent savourer leur boisson préférée à la manière Alphacool : “Smart & Efficient”. Couplé du café ou un bon thé, il vous assurera un bon départ pour la journée.



Le design de l’Alpha Mug séduit tout particulièrement par son aspect épuré dans un style Alphacool. Ce profond émail noir contraste à la perfection les schémas et autres dessins techniques des produits de notre nouvelle gamme CORE. La poignée ergonomique offre suffisamment de confort pour soulever le mug en toute sécurité afin de vous éviter toute brulure de la main.



L’Alpha Mug sera bien certainement le seul produit de chez Alphacool qui maintiendra une température élevée du liquide contenu.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible sur le site d'ALPHACOOL. Le prix est de : 12.98 euros.



Pour plus d'informations ou tout simplement pour le commander : Cliquez ICI.



