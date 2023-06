INTEL ARC nous propose des nouveaux pilotes graphiques en version : 101.4514 Bêta.



Intel a publié mercredi la dernière version de ses pilotes graphiques Arc GPU. La version 101.4514 beta comprend une poignée de mises à jour de performance.



Pour commencer, elle ajoute une optimisation pour les jeux suivants :





"AEW : Fight Forever"



Et





"Layers of Fear"



"Assassin's Creed Unity" est jouable, les pilotes offrant une amélioration des performances de 271 % à 1080p et de 313 % à 1440p, selon les tests effectués avec une carte graphique A770. F1 22 bénéficie de quelques améliorations de performances : à 1080p avec des paramètres élevés, on peut s'attendre à une amélioration de 36 % des taux de rafraîchissement. En 1440p avec des réglages élevés, on peut obtenir jusqu'à 20 % d'amélioration. En 1080p avec les réglages Ultra High et le ray tracing activé, l'amélioration peut atteindre 10 %. "Deathloop" est le troisième jeu dont les performances ont été considérablement améliorées : jusqu'à 10 % en 1080p avec les paramètres Ultra et jusqu'à 8 % en 1440p avec les paramètres Très élevés.



Support de jeu



- AEW : Fight Forever,

- Layers Of Fear.



Optimisation



Amélioration des performances du jeu par rapport au pilote logiciel Intel 31.0.101.4502 :



Assassin's Creed Unity (DX11)



- Jusqu'à 271 % d'amélioration en 1080p avec des paramètres très élevés,

- Jusqu'à 313 % d'amélioration à 1440p avec des paramètres élevés.



F1 22 (DX12)



- Jusqu'à 36 % d'amélioration en 1080p avec des paramètres élevés,

- Jusqu'à 20 % d'augmentation en 1440p avec des paramètres élevés,

- Jusqu'à 10 % d'amélioration en 1080p avec les paramètres Ultra High et tous les paramètres Ray Tracing activés.



Deathloop (DX12)



- Jusqu'à 10 % d'amélioration en 1080p avec les réglages Ultra,

- Jusqu'à 8 % d'amélioration à 1440p avec des paramètres très élevés.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP