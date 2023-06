Palit annonce la GeForce RTX 4060 Dual et la série StormX.



Palit, l'un des principaux fabricants de cartes graphiques, est ravi d'annoncer le lancement des séries GeForce RTX 4060 Dual et StormX. Dotée de 3072 cœurs CUDA et de 8 Go de DRAM GDDR6, la série GeForce RTX 4060 offre des performances exceptionnelles pour les jeux et les tâches créatives. La gamme GeForce RTX 4060 est conçue pour offrir des performances incroyables aux joueurs et aux créateurs grand public en résolution 1080p à 100 images par seconde avec Ray Tracing et DLSS 3. La gamme GeForce RTX 4060 bénéficie de toutes les avancées de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace, notamment le rendu neuronal DLSS 3, les technologies de ray tracing de troisième génération à des taux de rafraîchissement élevés et un encodeur NVIDIA (NVENC) de huitième génération avec l'encodage AV1.











Ventilateurs doubles classiques pour des performances de refroidissement inégalées



Le Palit GeForce RTX 4060 Dual est équipé de grands ventilateurs de 95 mm et de découpes à ratio d'or sur la plaque arrière pour des performances de refroidissement et acoustiques exceptionnelles, permettant aux joueurs et aux créateurs de repousser les limites de leurs machines sans compromis. Paré d'une finition noire élégante et d'une touche d'éclairage sur la coque latérale, le modèle crée une ambiance visuellement captivante qui rehausse l'attrait esthétique général du PC de l'utilisateur.



Fort du succès du projet GamingPro Maker, Palit est fier d'introduire le support de la personnalisation sur la Palit GeForce RTX 4060 Dual Series. Les utilisateurs peuvent télécharger les fichiers 3D du couvercle / de la plaque arrière Dual sur le site web Palit Maker pour peindre ou créer des éléments supplémentaires. Avec la simple fixation d'un couvercle imprimé en 3D sur la coque, les utilisateurs peuvent transformer leur carte graphique en un chef-d'œuvre unique qui reflète leur individualité et leur créativité.



Option mono-ventilateur pour les centrales Mini-ITX



Conçue spécialement pour les petits utilisateurs de PC, la série Palit GeForce RTX 4060 StormX est dotée d'un design compact et puissant à ventilateur unique. Avec une taille de carte de 170 mm de long seulement, les cartes graphiques StormX sont compatibles Mini-ITX, ce qui les rend parfaites pour les joueurs et les créateurs soucieux de l'espace.



La Palit GeForce RTX 4060 StormX Series se distingue par son efficacité remarquable, avec une faible consommation d'énergie de seulement 115 W. Cette impressionnante caractéristique d'économie d'énergie garantit des performances optimales sans compromettre la puissance.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP