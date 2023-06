Synology présente le DiskStation DS223j.



Synology a annoncé aujourd'hui le lancement du DiskStation DS223j à 2 baies, son dernier système de la série J d'entrée de gamme, conçu pour répondre aux besoins des bureaux à domicile et des petites équipes. Grâce au DiskStation Manager (DSM) intuitif de Synology, le DS223j propose une multitude d'options et d'applications pour le stockage et la gestion des données au quotidien, notamment la synchronisation et le partage de fichiers, la sauvegarde et la vidéosurveillance.











"Le DS223j est un excellent NAS pour les petits environnements, qu'il s'agisse de bureaux à domicile ou d'environnements un peu plus vastes", a déclaré Michael Wang, chef de produit chez Synology Inc. "Avec le DS223j, les clients bénéficient d'un matériel économe en énergie associé à tous les outils de gestion et de protection des données dont ils ont besoin pour gérer efficacement leurs fichiers."



Créez un nuage privé



Le DS223j prend en charge jusqu'à 36 To de stockage brut, ce qui en fait une option efficace pour les petites équipes qui souhaitent consolider leurs données sur une plateforme unique pour un accès sûr et facile. Il est alimenté par le système d'exploitation DSM, qui comprend une multitude d'applications de sauvegarde, de partage de fichiers et de synchronisation qui peuvent être utilisées pour améliorer le travail et la collaboration à distance.



Les fichiers peuvent être gérés en toute sécurité, à tout moment et en tout lieu, grâce à un accès inter-appareils, et avec l'application Synology Photos incluse, les utilisateurs peuvent sauvegarder, partager et organiser leurs photos à l'aide d'outils de gestion intelligents. Par rapport à ses prédécesseurs, le DS223j peut gérer des tâches plus exigeantes et un plus grand nombre d'utilisateurs simultanés. L'indexation des fichiers dans Synology Drive est plus de 180 % plus rapide et celle des images dans Synology Photos plus de 200 %.



Avec la sortie du nouveau DSM 7.2, attendue à la fin du printemps, le DS223j sera le premier NAS Synology de la série J à prendre en charge le système de fichiers Btrfs. Cela permet l'autoréparation des fichiers afin d'atténuer la corruption des données, ainsi que la fonction de réplication d'instantanés de Synology. En créant des instantanés fréquents, les utilisateurs peuvent annuler les modifications de fichiers non désirées ou accidentelles.



Gardez vos fichiers synchronisés



Synology Drive permet aux utilisateurs de partager et de synchroniser facilement des fichiers sur leurs PC, Mac et appareils mobiles depuis n'importe où dans le monde, aidant ainsi les équipes réparties sur différents fuseaux horaires à s'assurer que leur flux de travail reste fluide et productif.



Le DS223j peut également s'intégrer aux fournisseurs de services de cloud public, tels que Google Drive, Dropbox et Microsoft OneDrive, ce qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des fichiers vers et depuis des disques de cloud tiers et de conserver la véritable propriété des données.



Protégez vos locaux



Bénéficiant de la confiance de 500 000 sites dans le monde, Synology Surveillance Station contribue à la sécurité de vos locaux. Prenant en charge plus de 8 300 caméras IP validées, les outils bien conçus de Surveillance Station permettent aux utilisateurs de surveiller efficacement les flux vidéo, de détecter les événements de sécurité et d'analyser les séquences.



Le DS223j peut être utilisé pour surveiller jusqu'à 12 caméras IP, et avec C2 Surveillance, les utilisateurs peuvent facilement crypter, archiver et sauvegarder leurs séquences de surveillance dans le nuage si nécessaire.



Disponibilité



Le DS223j est disponible dès aujourd'hui auprès des partenaires et des revendeurs Synology.



TECHPOWERUP