G.SKILL lance la série DDR5 White Trident Z5 RGB.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, leader mondial de la mémoire overclockée et des composants pour PC, a le plaisir d'annoncer une nouvelle édition blanche de son produit phare, la mémoire DDR5 Trident Z5 RGB, qui offre des vitesses overclockées extrêmes allant jusqu'à DDR5-8200 pour une capacité de kit de 24 Go x 2.











Le choix blanc de la mémoire DDR5 à surcadençage



La nouvelle version blanche de la série Trident Z5 RGB est dotée d'un élégant répartiteur de chaleur en aluminium blanc et d'une bande d'aluminium noir brossé insérée au centre, offrant ainsi aux amateurs de PC un kit de mémoire overclockée haute performance idéal pour un PC à thème blanc.



Performances extrêmes jusqu'à DDR5-8200



Suite au grand succès de la série phare de mémoire DDR5 Trident Z5 RGB, cette nouvelle édition blanche combine à la fois des performances overclockées et une esthétique haut de gamme dans un seul kit de mémoire. Avec des spécifications allant jusqu'à DDR5-8200 CL40 24 Go x 2, ainsi que des spécifications populaires à faible latence en DDR5-6000 CL30 ou CL32, elle est conçue pour les amateurs de PC et les overclockers qui recherchent les performances et le style ultimes pour leurs PC.



Pour une liste des spécifications prévues pour le lancement de l'édition blanche de la série Trident Z5 RGB, veuillez vous référer au tableau suivant :







Disponibilité et support Intel XMP 3.0







Ces nouveaux kits de mémoire DDR5 blancs de la série Trident Z5 RGB prennent en charge les profils d'overclocking de la mémoire Intel XMP 3.0 et seront distribués aux partenaires de distribution agréés de G.SKILL au cours du troisième trimestre 2023.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



