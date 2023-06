Western Digital annonce le SSD WD Blue SN580 NVMe Gen4.



Dans le monde d'aujourd'hui, la demande d'images brillantes et de création de contenu numérique monte en flèche, ouvrant la voie à des technologies plus avancées qui soutiennent la production et la consommation de contenu riche. Pour les consommateurs, les étudiants et les professionnels, des outils rapides et fiables sont indispensables pour laisser libre cours à leur imagination. S'appuyant sur sa gamme de disques SSD primés, Western Digital a lancé le disque SSD WD Blue SN580 NVMe. Ce nouveau disque flash interne NVMe PCIe Gen 4.0 est spécialement conçu pour la communauté des passionnés de création et les professionnels qui souhaitent mettre à niveau leurs PC actuels ou améliorer une construction personnalisée.







" Alors que les workflows des créateurs deviennent plus robustes et plus complexes avec des applications lourdes et des ressources multimédias volumineuses comme la vidéo 4K, il est facile de se sentir frustré par les longs temps de chargement ", a déclaré Eric Spanneut, vice-président des disques SSD pour clients et entreprises chez Western Digital. "Le nouveau WD Blue SN580 NVMe SSD stimule la productivité, de sorte que les professionnels et les créateurs d'entreprise peuvent se concentrer sur la mise en œuvre de leur imagination sans avoir à attendre longtemps le transfert des fichiers ou le chargement des programmes."







Le WD Blue SN580 est le premier disque du portefeuille de produits WD Blue à être doté de la technologie nCache 4.0 et de la technologie NVMe PCIe Gen 4.0 pour permettre aux professionnels, aux constructeurs de PC et aux créateurs de contenu de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux plutôt que de se préoccuper des temps de chargement et de transfert des fichiers.



Les principales caractéristiques du nouveau SSD WD Blue SN580 NVMe sont les suivantes :



- NVMe PCIe Gen 4.0 : Stimulez la productivité et le multitâche sans effort entre les projets avec des flux de travail importants et complexes avec une réactivité accrue des applications et des temps de démarrage avec des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 4 150 Mo/s (modèles de 1 To - 2 To).

- Technologie nCache 4.0 : Permet de copier à une vitesse fulgurante des fichiers volumineux et des ressources multimédias avec des performances d'écriture en rafale élevées et un cache SLC hybride pour un flux de travail optimisé des créateurs.

- Design élégant : Jusqu'à 2 To de stockage dans un format M.2 2280 mince pour un stockage fiable des applications, des données et des médias, notamment des photos, des vidéos 4K et de la musique.

- Fiabilité : ayez l'esprit tranquille grâce à la garantie limitée de 5 ans de Western Digital et à une capacité allant jusqu'à 900 To (modèle de 2 To).

- Faible consommation d'énergie : Continuez à créer sans interruption lorsque vous êtes dans la zone ou en déplacement avec le stockage sans DRAM et à faible consommation d'énergie pour aider à maximiser la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable.



Disponibilité et Prix



Le WD Blue SN580 NVMe SSD est désormais disponible à l'achat sur le Western Digital Store et auprès de certains détaillants, e-tailers, revendeurs et intégrateurs de systèmes, et s'accompagne d'une garantie limitée de cinq ans. Les capacités vont de 250 Go à 2 To et commencent aux États-Unis à 27.99 Dollars.



TECHPOWERUP