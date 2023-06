Les entreprises optent pour la mise à jour de leurs équipements IT pour accroitre la longévité et réduire les coûts.



Bonjour,



Avec l'inflation, l'augmentation des coûts de l'énergie, les longs délais d'approvisionnement en nouveaux serveurs et de certains composants, les entreprises, notamment de nombreux gestionnaires de datacenters et fournisseurs de services cloud, ont été contraintes de suspendre leurs projets d'expansion, voire de les annuler complètement.



Résultat, de plus en plus de services IT font le choix judicieux de mettre à niveau leur matériel, pour tirer davantage partie de leur infrastructure et de leur matériel informatique existant. En effet, mettre à niveau son matériel est une option plus rentable économiquement, mais également davantage respectueuse de l'environnement que l'achat de la dernière plateforme.



La mise à niveau de certains composants clés permet notamment :



- De faire des économies,

- D’accroître la longévité du matériel,

- D’accroître la performance tout en réduisant l'empreinte de stockage et la consommation d'énergie globale. (Un seul disque SSD peut être plus performant que plusieurs disques durs.),

- D’améliorer son empreinte carbone.



Les entreprises ont donc tout intérêt à opter pour la longévité de leur matériel informatique si elles souhaitent réaliser des économies d’argent et d’énergie, tout en augmentant leurs performances.



Un bel exemple de choix judicieux pour les datacenters serait le SSD DC600M de Kingston, un SSD SATA de 2,5 pouces, pris en charge même par les systèmes les plus anciens, sans qu'il soit nécessaire de remplacer le contrôleur RAID/HBA, les fonds de panier et les câbles des serveurs. Il s'agit d'une solution très simple pour mettre à niveau le matériel existant qui peut encore s'appuyer sur la technologie des disques durs pour stocker les données.



