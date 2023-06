Cyberpunk 2077 a encore besoin d'un réglage SMT pour être plus performant sur les processeurs AMD Ryzen à 8 cœurs.



Ceux qui s'intéressent particulièrement à ce sujet se souviendront peut-être que parmi les nombreux problèmes rencontrés par Cyberpunk 2077 lors de son lancement figurait un problème majeur de performances sur les processeurs AMD Ryzen, le jeu ne pouvant pas utiliser les cœurs logiques supplémentaires offerts par la fonction de multithreading simultané (SMT) de ces processeurs. Le développeur du jeu a publié une mise à jour en décembre 2020, numérotée version 1.05, qui aurait corrigé ce problème.











Selon les notes de publication de la mise à jour, le correctif a été développé en coopération avec AMD et ne s'applique qu'aux CPU Ryzen à quatre et six cœurs, car les modèles à huit, douze et seize cœurs "se comportent comme prévu". Nous avons testé cette notion peu de temps après la sortie du correctif, en décembre 2020, et nous avons constaté que le fait de pirater l'exécutable du jeu pour activer le SMT sur les CPU à 8 cœurs améliorait nettement les performances.



Bien que deux ans se soient écoulés entre-temps, il s'avère que c'est toujours le cas. Grâce à un conseil donné sur Twitter par le développeur de l'outil gratuit et fantastique de capture des performances CapFrameX, nous avons décidé de passer la matinée à effectuer des benchmarks dans Cyberpunk 2077 pour voir si le fameux "AMD Hack" s'applique toujours à la version actuelle du jeu.



Voyons ce que nous avons trouvé :







Qu'en est-il ? Chaque résultat de benchmark ici est l'agrégat de trois tests effectués sur un lancement frais du jeu après avoir changé les paramètres. Nous avons testé en résolution 3840⨯2160, avec tous les paramètres du jeu à leurs valeurs maximales, à l'exception de DLSS, qui a été réglé manuellement sur le mode " Performance ".



Sur notre plateforme de test équipée d'un CPU Ryzen 7 5800X3D et d'un GPU GeForce RTX 4080 16 Go, nous avons constaté de nets gains de performances sur toute la ligne dans un scénario de test personnalisé impliquant un trajet d'une minute dans le quartier animé de Night City à l'heure de pointe, lorsque la route est remplie de voitures. Pourquoi n'avons-nous pas utilisé le benchmark du jeu, me direz-vous ?







Le benchmark du jeu Cyberpunk 2077 est un test fantastique pour les prouesses des GPU, puisque c'est principalement ce qu'il vise. Cependant, Cyberpunk peut être un jeu étonnamment lourd pour les CPU, en particulier lorsque vous conduisez à toute vitesse dans des rues animées. Sur le benchmark intégré, nous avons constaté une différence de performance de l'ordre de la marge d'erreur entre l'utilisation ou non du tweak, mais dans notre scénario de test personnalisé, elle était un peu plus perceptible.



Globalement, vous verrez la plus grande différence lorsque le jeu est limité par le CPU, et non par le GPU, et c'est pourquoi les améliorations les plus importantes se situent dans les valeurs basses de 1 % et 0,1 %. En d'autres termes, ce tweak augmente principalement la fluidité, et non les performances maximales. Vous ne verrez pas votre framerate moyen monter en flèche, mais il s'agit d'une amélioration très appréciable des performances dans le pire des cas, et elle est même utile lorsque vous utilisez le mode de traçage de chemin RT Overdrive, comme nous l'avons noté.







La cause de cette différence de performance est l'augmentation drastique de l'utilisation du CPU. L'activation de ce paramètre a fait passer la moyenne de l'utilisation totale du CPU pendant le benchmark de 33 % à 47 % (en fonction des paramètres) à 74 %, avec des pointes à 95 %. Il s'agit d'un taux d'utilisation du processeur impressionnant pour un jeu vidéo sur un processeur à 16 threads. Cette augmentation de l'utilisation s'est également accompagnée d'une hausse de la consommation d'énergie, avec une puissance maximale de 95 W, contre 75 W sans cette modification.







Par curiosité, nous avons également testé le tweak sur l'ASUS ROG Ally et son processeur Ryzen Z1 Extreme à huit cœurs Zen 4, en utilisant les mêmes paramètres que ceux testés lors de notre évaluation. Malheureusement, l'effet est loin d'être le même. En fait, l'effet est essentiellement une différence de marge d'erreur sur le petit PC portable. Mais pourquoi ?



Nous pensons que cela s'explique par le fait que le ROG Ally utilise des cartes graphiques intégrées. Ce n'est pas que le GPU intégré soit trop lent pour être pris en compte - bien que cela soit également un facteur - mais plutôt que la valeur limite sur le ROG Ally est en fait la limite de puissance de 35W du SoC. Cette limite est partagée entre les cœurs du CPU et le GPU ; permettre au moteur de jeu d'utiliser les seize threads est une bonne chose, mais cela n'a pas d'importance si vous vous heurtez à la limite de puissance, et peut en fait aggraver les choses en retirant de la puissance au GPU en difficulté.







D'ailleurs, Cyberpunk 2077 vient de recevoir une mise à jour vers la version 1.63f du correctif qui inclut un patch pour améliorer la génération d'images DLSS 3, en particulier sur les systèmes équipés de CPU AMD. En combinaison avec une mise à jour du firmware de la carte mère ASRock X570 Taichi de l'auteur qui a été spécifiquement marquée pour améliorer la compatibilité avec les GPU GeForce RTX 40, DLSS 3 est devenu une recommandation sans équivoque de la part de ce chroniqueur, au moins dans Cyberpunk. À ce stade, il offre des performances radicalement améliorées sans aucun inconvénient.



Le tweet de CapFrameX mettait en avant le travail de recherche effectué sur ce sujet par le site allemand PCGamesHardware.de, et nous serions négligents si nous ne soulignions pas que ces gens essaient de crowdsourcer les données de test de leurs utilisateurs avec un jeu de sauvegarde spécifique. Nous n'avons pas utilisé cette sauvegarde pour nos tests, mais si vous souhaitez contribuer, vous pouvez trouver le téléchargement sur cette page ainsi que d'autres données de test, y compris avec une Ryzen 7 7800X3D que nous n'avions pas sous la main pour nos tests.



Alors, comment faire pour obtenir la correction ? Vous pouvez le faire en éditant manuellement votre exécutable Cyberpunk 2077 en hexadécimal ; si cela vous intéresse (et que vous souhaitez que votre jeu ne soit pas modifié pour d'autres raisons), vous trouverez des instructions à ce sujet sur la page PCGamesHardware mentionnée ci-dessus, ainsi qu'en anglais sur le PC Gaming Wiki.







Cependant, il est bien plus judicieux d'installer simplement le mod Cyber Engine Tweaks, que vous utilisez probablement déjà de toute façon. Les versions récentes de Cyber Engine Tweaks incluent une case à cocher dans le menu des paramètres (image ci-dessus) pour activer le correctif AMD SMT. Vous pouvez trouver le mod open-source Cyber Engine Tweaks ici, sur GitHub.



HOTHARDWARE