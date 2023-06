ASUS nous propose un nouvel écran : Le VG279QM1A.



Le moniteur de jeu FHD TUF Gaming VG279QM1A de 27 pouces est doté d'une dalle Fast IPS pour un jeu overclockable à 280 Hz. Les technologies ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) et AMD FreeSync™ Premium, compatible G-SYNC, VESA AdaptiveSync permettent un jeu fluide comme du beurre. En outre, il prend en charge le HDR et dispose d'un gamut sRGB à 100 % pour offrir des couleurs et un contraste exceptionnels.



















TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 280 HZ (OC) ET TEMPS DE RÉPONSE DE 1 MS (GTG)



Avec un overclock à 280 Hz, le taux de rafraîchissement réduit le lag et le motion blur pour vous donner l'avantage dans les jeux de tir à la première personne, les jeux de course, les jeux de stratégie en temps réel et les jeux de sport. Ce taux de rafraîchissement ultra-rapide vous permet de jouer avec les paramètres visuels les plus élevés et de réagir instantanément à ce qui s'affiche à l'écran, afin que vous puissiez porter le premier coup.



ADAPTIVE-SYNC



Les technologies AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync et VESA AdaptiveSync garantissent des images extrêmement fluides et sans déchirure, avec une faible latence.



Gamme dynamique élevée



Le TUF Gaming VG279QM1A tire parti de la technologie HDR pour offrir des couleurs plus vives et des niveaux de contraste plus élevés par rapport aux moniteurs traditionnels.



ELMB Sync



Logiciel ELMB Sync qui permet à ELMB de travailler simultanément avec la technologie adaptive-sync pour éliminer les images fantômes et les déchirures, pour des jeux d'une netteté extraordinaire et à haute fréquence d'images.



Overdrive variable



La technologie ASUS Variable Overdrive intégrée permet à l'écran de modifier dynamiquement son réglage d'overdrive en fonction des fluctuations de la fréquence d'images, garantissant ainsi des résultats optimaux pour n'importe quel jeu. Vous choisissez l'intensité de l'effet global que vous souhaitez obtenir, puis vous laissez le moniteur s'en charger.



Connectivité étendue



Une multitude d'options de connectivité, dont deux HDMI 2.0, plus DisplayPort™ 1.4, assure une large compatibilité avec une variété de sources d'entrée.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 07 juillet 2023. Le prix sera de : 379.90 euros.



ASUS