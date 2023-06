Un premier pilote AMD 23.10 unifié pour tous les GPU Radeon.







AMD lançait il y a un mois les drivers AMD Software : Adrenalin Edition basés sur la nouvelle branche 23.10 mais pour le moment réservés au GPU Radeon RX 7600 y compris dans le cas de la dernière version 23.10.01.37 pour le jeu F1 23.







Nous avons toutefois une bonne nouvelle à vous annoncer puisque les premiers drivers 23.10 unifiés pour toute la gamme de GPU Radeon sont enfin disponibles ! AMD a en effet mis en ligne les drivers AMD Software : Adrenalin Edition 23.10.01.41 datés du 22 juin 2023 qui ne sont plus limités au GPU RX 7600 puisque tous les APU/GPU AMD Radeon desktop et mobile depuis la génération Polaris (Radeon 400 Series) sont supportés dans le fichier INF mais aussi mentionnés dans les notes de version.



D'après les release notes justement, ces drivers ajoutent plusieurs nouvelles extensions pour l'API Vulkan dans le domaine de la 3D mais aussi pour la vidéo avec les extensions Vulkan Video 1.0 qui avaient déjà fait leur apparition en fin d'année dernière dans un pilote expérimental.



AMD signale également la correction de quelques bugs dans ces drivers 23.10.01.41 comme des faibles performances voire des saccades dans certains jeux et applications de réalité virtuelle avec les Radeon RX 7000 Series. La lecture d'une vidéo au format AV1 dans le logiciel DaVinci Resolve Studio pouvait aussi faire planter l'application ou le pilote. Ce problème a été résolu. Enfin, ces drivers corrigent le problème de consommation énergétique élevée alors que le système est au repos et lorsqu'une haute résolution est sélectionnée avec un écran à haute fréquence de rafraîchissement (Radeon RX 7000 Series).



Mais en réalité, outre les nouveautés pour l'API Vulkan et ces quelques corrections, le passage des drivers basés sur la branche 22.40 comme la version 23.5.2 aux drivers 23.10 comme cette version 23.10.01.41 devrait apporter beaucoup d'autres améliorations en terme de performances et de nouvelles fonctionnalités. Il n'est d'ailleurs pas à exclure que cette version 23.10.01.41 supporte enfin la fonction HYPR-RX promise par AMD avant la fin du premier semestre 2023 c'est à dire ce vendredi 30 juin 2023... A moins qu'une autre version 23.10 soit publiée d'ici-là à grands renforts de communication. Pour rappel, le mode HYPR-RX activera en un clic les fonctions Radeon Anti-Lag, Radeon Boost et Radeon Super Resolution pour booster facilement et instantanément les performances graphiques.



Parmi les autres changements des drivers 23.10 on peut citer le support de la technologie SmartAccess Video (SAV) qui permettra de tirer partie simultanément du moteur d'encodage/décodage vidéo des GPU Radeon RX 7000 Series et de celui des APU Ryzen. Il est probable que cela ne fonctionnera qu'avec les derniers APU Zen 4 embarquant une solution graphique RDNA 3 comme les APU mobiles Ryzen 7040 Series (Phoenix).



On ne sait en revanche toujours pas si le FidelityFX Super Resolution 3.0 (FSR 3.0) fera son apparition dans les drivers 23.10 des jours et semaines à venir ou bien si ce sera pour beaucoup plus tard dans l'année 2023. AMD est très peu loquace sur le sujet !



Quoi qu'il en soit, vous pouvez désormais télécharger et installer les drivers AMD Software : Adrenalin Edition 23.10 pour vous faire vous-même une meilleure idée des performances (et de la stabilité) de ces drivers. Pour le moment, cette version 23.10.01.41 n'est pas encore qualifiée par AMD comme un pilote recommandé qui reste la version 23.5.2 donc il faut la considérer comme une mise à jour optionnelle (beta).



Téléchargement



- Drivers AMD Software : Adrenalin Edition 23.10.01.41 WHQL beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



