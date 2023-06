Thermaltake présente les ventilateurs TOUGHFAN 12/14 Pro à haute pression statique.



Thermaltake Technology présente les nouveaux ventilateurs à haute pression statique TOUGHFAN 12 Pro et TOUGHFAN 14 Pro, dont le design a été amélioré pour offrir un meilleur refroidissement, une structure plus solide et des performances globales supérieures à celles de leurs prédécesseurs. La série TOUGHFAN Pro utilise un nouveau design à 9 pales qui est étendu et élargi pour créer un jeu d'embout plus serré de 0,6 mm. Fabriquées en polymère à cristaux liquides (LCP), les pales de ventilateur spécialement conçues minimisent les vibrations à vitesse maximale.











Les nouveaux ventilateurs Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro et TOUGHFAN 14 Pro sont également dotés d'un moyeu moteur amélioré qui utilise désormais un moyeu moteur en acier et un nouveau boîtier en cuivre autour du roulement hydraulique de deuxième génération. Le Thermaltake TOUGHFAN Pro est conçu avec un cadre de ventilateur carré doté d'un nouveau contour qui empêche efficacement les fuites d'air lorsqu'il est installé sur un châssis ou un radiateur pendant le fonctionnement.



Comparaison







Caractéristiques de TOUGHFAN 12 Pro et TOUGHFAN 14 Pro :



Nouvelle pale de ventilateur



Le TOUGHFAN Pro, une nouvelle version améliorée du TOUGHFAN classique, bénéficie de plusieurs améliorations. Il est équipé de 9 pales de ventilateur allongées et élargies, qui garantissent un flux d'air et une pression statique exceptionnels pour des performances de refroidissement accrues. De plus, les pales du ventilateur sont méticuleusement fabriquées en polymère à cristaux liquides (LCP), un matériau qui minimise efficacement les vibrations lorsqu'il fonctionne à vitesse maximale.



Plus fort que jamais



Grâce aux nouvelles technologies et à la qualité de fabrication, le TOUGHFAN 12 Pro peut fournir des performances exceptionnelles de 70,8 CFM de débit d'air et de 3,19-H2O de pression statique sous 22,6 dB-A de niveau sonore, ainsi que le TOUGHFAN 14 Pro peut fournir 119,6 CFM de débit d'air et 3,57-H2O de pression statique sous 31,6 dB-A de niveau sonore, ce qui améliore grandement notre série TOUGHFAN.



Une structure améliorée pour des performances supérieures



Le TOUGHFAN Pro est conçu avec un cadre de ventilateur carré doté d'un nouveau contour qui empêche efficacement les fuites d'air lorsqu'il est installé sur un châssis ou un radiateur en cours de fonctionnement.



Dégagement extrême de l'embout



Le TOUGHFAN Pro fait preuve d'un savoir-faire exceptionnel en incorporant un jeu d'embout spécial de 0,6 mm qui réduit les fuites d'air et améliore l'efficacité lors de l'utilisation de dissipateurs thermiques et de radiateurs.



Moyeu moteur optimisé renforcé en métal



En améliorant le moyeu du moteur du TOUGHFAN Pro, nous avons amélioré sa structure. Ainsi, le ventilateur est désormais doté d'un moyeu moteur en acier et d'un nouveau boîtier en cuivre autour du roulement. Cette amélioration permet de libérer toutes les capacités du ventilateur, garantissant une stabilité et une durabilité inégalées pendant le fonctionnement.



Le palier hydraulique de deuxième génération



Le palier hydraulique de deuxième génération incorpore une nouvelle conception d'arbre avec des gravures intérieures permettant de préserver le lubrifiant des deux côtés tout en réduisant le bruit pendant le fonctionnement. Il réduit les niveaux sonores et prolonge la durée de vie.



Conçu pour un refroidissement supérieur



Le TOUGHFAN Pro est conçu pour toutes les applications de refroidissement. C'est la solution idéale, que vous l'utilisiez comme ventilateur de radiateur ou sur un refroidisseur d'air. Améliorez vos performances de refroidissement avec le TOUGHFAN Pro pour des résultats supérieurs.



Système de montage anti-vibration



Les coussinets en caoutchouc anti-vibration injectés dans le moule amortissent les vibrations du ventilateur, ce qui lui permet de tourner à des niveaux plus élevés sans compromettre le niveau sonore. Le ventilateur est conçu avec une couverture de 80 % de tous les coins, ce qui permet de maintenir un faible niveau de bruit lorsqu'il fonctionne.



Garantie produit de 5 ans



Les ventilateurs Thermaltake TOUGHFAN Pro PC Cooling sont une ligne de produits haut de gamme et performants qui bénéficient d'une garantie mondiale de 5 ans.



Disponibilité et Prix



Les ventilateurs Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro et TOUGHFAN 14 Pro sont désormais disponibles dans les TT Premium Stores du monde entier.



Voir les prix ci-dessous :



- Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro (pack d'un seul ventilateur) : 24.99 Dollars,

- Thermaltake TOUGHFAN 12 Pro (Pack 2 ventilateurs) : 29.99 Dollars,

- Thermaltake TOUGHFAN 14 Pro (Single Fan Pack) : 29.99 Dollars,

- Thermaltake TOUGHFAN 14 Pro (Pack 2 ventilateurs) : 49.99 Dollars.



VORTEZ