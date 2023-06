CORSAIR lance l’écosystème de composants intelligents iCUE LINK avec de nouveaux ventilateurs, refroidisseurs tout-en-un et bien plus encore.



CORSAIR, fabricant mondial leader d’équipements hautes performances pour les joueurs, créateurs de contenu et passionnés d’informatique, a lancé aujourd’hui certains de ses produits les plus attendus de l’année : une nouvelle génération de composants de refroidissement qui inaugurent l’écosystème iCUE LINK révolutionnaire. Capable de connecter un large éventail d’appareils avec un seul câble standard qui transmet l’alimentation et les données, iCUE LINK transforme l’assemblage de PC et la gestion des câbles et changera pour toujours la manière de procéder des passionnés d’informatique. La série initiale de produits inclut les refroidisseurs pour processeur RGB iCUE LINK, les ventilateurs QX RGB iCUE LINK et l’iCUE LINK System Hub. iCUE LINK change la façon dont les passionnés et débutants en DIY assemblent leur PC et permet une installation plus simple en réduisant grandement la complexité du câblage.







Dévoilé au Computex 2023, l’écosystème iCUE LINK transforme l’expérience d’assemblage de PC avec une approche à câble unique inédite. Supprimant les multiples types de connecteur et de contrôleur et les enchevêtrements de câbles qui sont devenus monnaie courante dans les PC d’aujourd’hui, iCUE LINK utilise un connecteur universel pour tous ses composants. En outre, chaque appareil se connecte directement au suivant, créant ainsi une série d’appareils reliés qui se connectent tous au System Hub avec seulement un câble transmettant à la fois les données et l’alimentation.







Les refroidisseurs pour processeur RGB iCUE LINK fournissent des performances de refroidissement incroyables et de sublimes effets visuels. Disponibles respectivement dans les tailles 240 mm, 280 mm, 360 mm et 420 mm, les H100i, H115i, H150i et H170i sont équipés de nouveaux ventilateurs QX RGB et d’une plaque froide en cuivre à écoulement divisé pour des performances de refroidissement exceptionnelles. Le câblage caché et les connexions déplacées à l’extrémité du radiateur éliminent les fils autour de la tête de pompe et donnent au système un aspect épuré.







Les ventilateurs QX RGB sont également disponibles en tant que produits indépendants, en tailles 120 mm et 140 mm, comme kits de démarrage ou expansions de ventilateur individuelles. Tournant à des vitesses allant jusqu’à 2 400 tr/min (120 mm) ou 2 000 tr/min (140 mm) avec un contrôle PWM précis, ces ventilateurs fournissent un refroidissement puissant tout en étant silencieux et durables grâce au nouveau roulement à dôme magnétique de CORSAIR. Naturellement, l’élément qui attire le plus les regards sont les 34 LED RGB par ventilateur, entièrement personnalisables dans le logiciel CORSAIR iCUE qui offrent une multitude de modes d’éclairage incluant le nouveau Time Warp spécialement conçu pour iCUE LINK – un effet lumineux qui crée l’illusion que vos ventilateurs sont gelés sur place.







Enfin, l’iCUE LINK System Hub contrôle et connecte jusqu’à 14 périphériques iCUE LINK à la fois. Mesurant seulement 2”x2” et pouvant s’attacher magnétiquement avec pratiquement toutes les surfaces métalliques de votre boîtier, le System Hub gère discrètement l’ensemble de l’écosystème. Les iCUE LINK System Hubs sont inclus dans chaque refroidisseur pour processeur RGB et kit de démarrage QX RGB ou disponibles en tant que produit seul.



iCUE LINK représente une révolution inédite sur le marché des PC DIY. CORSAIR s’attend à ce que l’adoption de cet écosystème innovant entraîne une hausse de la demande globale des composants pour PC du fait de la facilité d’assemblage des PC. Les personnes qui ont déjà envisagé de construire leur propre PC ont souvent été découragées par l’idée que c’était un processus complexe nécessitant beaucoup de connaissances. En réduisant énormément le nombre de câbles et de connexions nécessaires dans un PC, iCUE LINK atténue la difficulté de conception d’un PC esthétique et encourage ainsi les débutants à se lancer.



En outre, iCUE LINK sert de plateforme pour le développement de nouvelles fonctionnalités. Les produits lancés aujourd’hui sont uniquement la première vague d’un écosystème croissant qui s’étendra au T3 de 2023 pour inclure des composants de refroidissement personnalisé, largement perçu comme un segment complexe et de niche du marché DIY. CORSAIR envisage également d’octroyer des licences pour l’écosystème iCUE LINK et son connecteur propriétaire pour atteindre encore plus de clients et créer une norme simplifiée sur le marché des composants DIY.



Disponibilité et tarifs



Les refroidisseurs pour processeur RGB CORSAIR iCUE LINK, les ventilateurs QX RGB et l’iCUE LINK System Hub sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Les refroidisseurs pour processeur RGB iCUE LINK et les ventilateurs QX RGB sont vendus avec une garantie de cinq ans et secondés par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR. L’iCUE LINK System Hub et les câbles accessoires sont vendus avec une garantie de deux ans.



