Lancement des écouteurs de jeu HyperX Cloud Earbuds II avec micro.



HyperX a annoncé aujourd'hui la sortie des écouteurs de jeu HyperX Cloud Earbuds II avec microphone. Offrant le confort caractéristique d'HyperX, les Cloud Earbuds II sont conçus pour offrir un son optimisé pour les jeux mobiles et sont dotés d'embouts améliorés en quatre tailles différentes pour garantir un ajustement parfait et un confort optimal.







Les écouteurs Cloud Earbuds II sont dotés de membranes de 14 mm pour un son impressionnant et de haute qualité dans les jeux. Ils sont disponibles en deux coloris pour s'adapter à votre style de jeu : noir et rouge. Les écouteurs sont également fournis avec un étui de transport rigide qui permet de les ranger en toute sécurité lorsqu'ils ne sont pas utilisés et de les garder à portée de main pour les sessions de jeu rapides. Conçus pour les jeux mobiles, les écouteurs Cloud Earbuds II sont équipés d'une prise coudée à profil bas pour éviter les torsions et les enchevêtrements, et offrent un son et un chat vocal sans décalage dans les jeux. Les écouteurs Cloud Earbuds II sont également dotés d'un microphone intégré pour une discussion vocale claire en cours de jeu et d'un bouton multifonction qui permet aux joueurs de répondre aux appels ou de mettre la musique en pause facilement et rapidement.



Caractéristiques principales :



- Optimisé pour les jeux mobiles,

- Comprend 4 tailles d'embouts,

- Boîtier rigide pour un rangement facile,

- Prise à 90° à profil bas,

- Microphone intégré,

- Compatible multiplateforme.



Compatibles avec une gamme de plateformes de jeu préférées, les écouteurs HyperX Cloud Earbuds II sont compatibles avec la Nintendo Switch, Steam Deck, PC et les appareils mobiles dotés d'une prise jack 3,5 mm.



Disponibilité et Prix



Les nouveaux écouteurs HyperX Cloud Earbuds II sont désormais disponibles dans la boutique HyperX au prix de 39.99 Dollars.



VORTEZ