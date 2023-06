Dell lance l'écran à cristaux liquides IPS noir ultra-large incurvé de 37,5 pouces U3824DW.



Dell a annoncé le lancement de l'U3824DW, un écran à cristaux liquides incurvé ultra-large de 37,5 pouces. Ce nouvel écran, désormais disponible à la vente, offre un prix de vente direct de 1 299 Dollars.



















Le "U3824DW" est doté d'un écran LCD IPS Black qui garantit des couleurs vives et des noirs profonds, couvrant une large gamme de couleurs, notamment 100 % sRGB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3 et 100 % Rec.709. Il offre diverses fonctionnalités telles qu'un port USB Type-C avec une capacité d'alimentation allant jusqu'à 90 W pour charger un ordinateur portable, un port LAN 2,5 Gigabit, la synchronisation du bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur portable en synchronisation avec l'écran, et une fonction de commutateur KVM.



Avec une résolution de 3 840 x 1 600 points, une luminosité de 300 cd/m2 et une vitesse de réponse de 8 ms (normale) / 5 ms (haute vitesse), le "U3824DW" offre des images de haute qualité. Le taux de rafraîchissement est de 60 Hz, le rapport de contraste de 2 000:1 et la palette de couleurs de l'écran est de 1,07 milliard de couleurs. L'angle de vision est large, avec des angles horizontaux et verticaux de 178°.



Les options d'interface comprennent HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB Type-C (prend en charge la sortie vidéo) x 1, USB Type-C (données uniquement) x 1, sortie audio x 1, et USB Type-A x 4. Les dimensions physiques de l'écran sont de 894,26 mm en largeur, 251,21 mm en profondeur, et 443,76 à 563,76 mm en hauteur. Il pèse 13,27 kg. L'écran "U3824DW" est désormais disponible à l'achat au prix de vente direct de 202 800 yens (taxes comprises) à partir du 26 juin 2023.



