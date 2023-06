Patriot annonce le SSD VP4300 Lite M.2 PCIe Gen 4 x4.



Patriot Memory, l'un des principaux fabricants de modules de mémoire, de disques SSD, de stockage flash et de périphériques de jeu pour les passionnés de hautes performances, a annoncé la sortie prochaine de son tout dernier disque SSD Gen 4 x4, le VP4300 Lite M.2 PCIe Gen 4 x4 SSD. Avec des vitesses de lecture fulgurantes allant jusqu'à 7400 Mo/s et la nouvelle technologie de refroidissement Patriot Viper, le VP4300 Lite est conçu pour porter le jeu vers de nouveaux sommets. Avec la prise en charge de NVMe 2.0, un répartiteur de chaleur ultrafin à base de graphène et des capacités allant jusqu'à 4 To, le VP4300 Lite offre un équilibre puissant entre vitesse, performances et stockage, qui comprend tout ce dont les joueurs peuvent avoir besoin.







Le VP4300 Lite sera également entièrement compatible avec la PlayStation 5, offrant des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 6100 Mo/s. Il s'agit du premier SSD compatible PC-PS5 de Patriot Viper, qui apportera des performances suprêmes aux joueurs de PC et de consoles. "Nous avons le plaisir de présenter le VP4300 Lite, notre tout dernier SSD Gen 4 x4 ", déclare Les Henry, vice-président des ventes pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. "Le VP4300 Lite représente notre volonté de continuer à révolutionner les solutions de stockage pour les jeux, et nous sommes fiers de proposer un SSD conçu à la fois pour les joueurs sur PC et sur console."



Disponibilité



Le VP4300 Lite sera officiellement commercialisé dans le courant de l'année 2023.



