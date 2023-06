GIGABYTE annonce la nouvelle série de mini-PC BRIXs avec le processeur AMD Ryzen 7030U.



Giga Computing, filiale de GIGABYTE et leader dans le domaine des serveurs, stations de travail et mini-PC haute performance, a annoncé aujourd'hui un nouveau mini-PC ultra-compact et grand public pour la gamme GIGABYTE BRIXs qui adopte les processeurs AMD Ryzen 7030. Grâce à l'architecture AMD Zen 3 et au processus TSMC 7 nm, AMD a perfectionné ses processeurs mobiles performants et efficaces pour permettre au marché mobile d'effectuer plusieurs tâches à la fois et de se divertir. Même en adoptant une taille compacte, tous les nouveaux BRIXs grand public offrent une puissance de calcul qui s'adapte parfaitement à tout déploiement IoT, qu'il s'agisse d'une utilisation bureautique, éducative, domestique, de signalisation numérique, de soins médicaux ou de KIOSK.















La dernière génération de produits BRIX grand public en 2023 adopte un tout nouveau design de châssis. Les performances informatiques ont augmenté, mais la conception n'exige pas une augmentation de la taille du châssis. Son apparence présente des lignes courbes, douces et torsadées avec une vivacité qui le rend très discret. La façon dont il a été assemblé et stratifié, et la conception d'angles obliques autour de la base, donnent une impression de simplicité et permettent d'obtenir un design léger. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de performances informatiques optimales tout en bénéficiant d'un produit stylé et élégant.



La nouvelle génération de processeurs AMD Ryzen 7030U











Avec les processeurs AMD Ryzen 7030U, BRIXs améliore encore sa série grand public haute performance et surpasse les processeurs mobiles Intel de la 10e génération. Les nouveaux processeurs mobiles - la série AMD Ryzen 7030U avec l'architecture AMD Zen 3 et le processus 7 nm, AMD a amélioré la performance de ses puces pour que les utilisateurs puissent effectuer des tâches dédiées plus rapidement et plus facilement. En outre, des cœurs plus efficaces permettent d'améliorer le multitâche grâce à une gestion intelligente de l'énergie, de sorte que les utilisateurs peuvent toujours rester en déplacement avec une grande autonomie de batterie.



Ces processeurs avancés offrent également des graphismes époustouflants et une connectivité inégalée, avec un affichage immersif et des connexions filaires et sans fil rapides comme l'éclair. Vous pouvez faire évoluer les performances du BRIX depuis les systèmes équipés de AMD Ryzen R3 7330U qui ont jusqu'à 4 cœurs et une fréquence turbo de 4,3 GHz jusqu'à AMD Ryzen R7 7730U qui a jusqu'à 8 cœurs et une fréquence turbo de 4,5 GHz. De plus, le produit brille avec AMD RZ608 Wi-Fi 6 (Gig+), AMD Radeon Graphics, et un traitement d'image amélioré pour profiter d'un équilibre de performance et de valeur pour le BRIXs essentiel qui vous convient. Par rapport à la génération précédente de BRIXs équipés de processeurs mobiles Intel de 10e génération, la nouvelle génération peut facilement bénéficier d'une amélioration significative des performances, avec une accélération de 70 % des performances en mode monotâche et de 140 % en mode multithread. Grâce à ces avantages, les utilisateurs bénéficient d'une vitesse et d'une autonomie incroyables pour travailler, jouer, créer, collaborer et diffuser en continu, où qu'ils se trouvent.



Offrir toutes les dernières technologies que vous souhaitez







Le BRIXs grand public est doté de toutes les dernières technologies que vous recherchez. Amélioré par la dernière version d'AMD Radeon Graphics, le nouveau BRIXs offre des performances graphiques optimisées pour que les utilisateurs puissent profiter de plus de détails en 4K. Le nouveau moteur AMD Radeon Graphics prend en charge les sorties d'affichage HDMI 2.0b et Mini DP 1.4, et elles peuvent être utilisées en même temps sur plusieurs moniteurs qui prennent en charge une résolution allant jusqu'à 3840×2160 @ 60 Hz, offrant d'excellentes performances de calcul sur 4 écrans (à partir de 2x HDMI et 2x USB type C avec mode DP alt), que ce soit pour la lecture de vidéos, l'édition vidéo, l'utilisation domestique ou les applications commerciales.



Pour une meilleure gestion des câbles, tous les connecteurs d'affichage se trouvent à l'arrière du BRIX pour un environnement plus propre. En plus des caractéristiques ci-dessus, tous les nouveaux BRIX peuvent prendre en charge les connecteurs Type-C avec des vitesses de 5 Gb/s ainsi que la prise en charge des SSD M.2 et des disques durs/SSD de 2,5" pour offrir une expérience utilisateur rapide. Bien sûr, si vous avez besoin d'une plus grande capacité de stockage, vous pouvez choisir notre version HS qui permet des emplacements M.2 doubles supplémentaires pour étendre le stockage. En outre, le BRIXs continue de prendre en charge le montage VESA, ce qui constitue un moyen simple et efficace de transformer n'importe quel écran ou téléviseur compatible VESA en un PC complet ou en une unité de signalisation numérique.



La solution idéale pour tous les espaces



Remettant en question l'essence même de la définition d'un mini-PC, GIGABYTE a développé un PC ultra-compact, à faible consommation d'énergie, avec des performances impressionnantes dans un design minimaliste. Idéal pour une large gamme d'applications informatiques à la maison, à l'école ou au bureau, le BRIXs est synonyme de simplicité et de commodité.



Voici la fiche technique :







Avec un large choix de processeurs mobiles AMD couvrant tout le spectre des performances, le BRIXs établit un nouveau standard pour la miniaturisation des ordinateurs de bureau, ce qui le rend parfait comme HTPC/multimédia hub discret, comme PC à très faible consommation pour la famille, le bureau ou l'école, ou comme unité d'affichage numérique.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP