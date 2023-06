Firmware 51.3 pour le SSD CORSAIR MP600 PRO NH et DirectStorage.







CORSAIR proposait en mars 2023 le firmware 31.6 pour certains SSD de la série MP600 PRO comme les modèles LPX, NH et XT. D'après les notes de version publiées par CORSAIR à l'époque, cette mise à jour visait à améliorer les performances de ces trois SSD avec l'API DirectStorage qui sert à accélérer le chargement des ressources graphiques des jeux par le GPU directement depuis le SSD sans passer par le CPU.







Si ce firmware 31.6 améliorait les performances de DirectStorage, cela voulait donc dire par définition que l'API DirectStorage était bel et bien supportée par ces SSD MP600 PRO. Or, on apprend qu'un nouveau firmware, numéroté 51.3, est disponible depuis le 5 juin 2023 pour le SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 MP600 PRO NH et ajoute justement le support de DirectStorage... Bref, le firmware 31.6 du MP600 PRO NH n'était donc pas compatible avec DirectStorage en réalité. Décidément, déjà qu'il est compliqué de s'y retrouver dans la jungle des matériels et des normes qu'ils supportent ou non, les constructeurs ne font vraiment rien pour simplifier la tâche des utilisateurs et pour clarifier les choses !



Quoi qu'il en soit, les possesseurs du SSD MP600 PRO NH seront contents de savoir que leur SSD est désormais bien compatible DirectStorage. Reste à voir ce qu'il en est vraiment pour les MP600 PRO LPX et MP600 PRO XT. Nécessitent-ils également une seconde mise à jour DirectStorage pour en tirer partie ?



A noter que, d'après CORSAIR, ce firmware 51.3 améliore également les performances du MP600 PRO NH mais aucun chiffre n'est donné en terme d'amélioration des débits.



Comme d'habitude, la mise à jour du firmware des SSD CORSAIR se fait directement grâce au logiciel SSD Toolbox.



Téléchargement



- Application CORSAIR SSD Toolbox 1.2.6.9 pour Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 : Cliquez ICI.



